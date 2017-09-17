Югра входит в число пяти регионов России по трудоустройству людей с инвалидностью

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Губернатор округа Наталья Комарова провела заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Югры. Среди прочих вопросов был рассмотрен ход достижения показателей исполнения Указов Президента России.
Отмечено, что большая часть из них вышла на запланированные по итогам года значения. Так, из 63, прошедших через оценку показателей, 39 достигли значения 100 и более процентов, по оставшимся 24 показателям фактическое значение соответствует плановому на начало сентября и не вызывает опасений за достижение по итогам года.
В общую положительную картину укладывается ситуация на рынке жилья. Ввод новых квадратных метров примерно на треть опережает динамику за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев, по данным органов местного самоуправления, в Югре введено в эксплуатацию 332,2 тысячи квадратных метров жилья, из которых 49,9 приходятся на индивидуальное жилищное строительство. Лидируют Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
Еще один вопрос повестки был посвящен созданию условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов. В мае Правительством Российской Федерации был утвержден план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы. Он предусматривает работу по нескольким направлениям – от повышения эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов до совершенствования системы учёта закрываемых вакансий.
Исходя из соглашения на текущий год, заключенного между Рострудом и правительством Югры, к концу 2017 года в округе должны быть трудоустроены 37,5% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста или 8962 человека. На начало августа показатель трудоустройства граждан с инвалидностью составил около 31%. Этот показатель – лучший среди регионов Уральского федерального округа и помещает автономный округ в ТОП-5 регионов по трудоустройству инвалидов в стране.
При этом, как отметила губернатор округа, эта позитивная динамика неравномерно распределена по муниципалитетам, что ставит граждан с инвалидностью в неравные условия в возможности трудоустройства. Например, в Когалыме, Югорске, Лангепасе доля трудоустроенных инвалидов составляет от 38% до 41%. В Кондинском, Нижневартовском, Березовском районах – 21-25%.
По мнению главы региона, объективно дефицит вакансий для инвалидов в районах можно объяснить. В то же время аналогичную ситуацию в Нижневартовске (доля трудоустроенных 27%) и Сургуте (30%) нельзя принять как обоснованную.
«На трудоустройство инвалидов должны работать органы службы занятости, местного самоуправления, работодатели, общественность всех городов, районов. При этом важно, чтобы предлагаемые рабочие места для граждан соответствовали рекомендациям индивидуальных программ реабилитации инвалидов, создавались не для «галочки», были привлекательны для людей, способствовали их профессиональному и личностному развитию», - нацелила коллег губернатор Югры Наталья Комарова.
В свою очередь директор департамента труда и занятости населения округа Алексей Варлаков отметил, что большинство из опрошенных граждан с инвалидностью не изъявляют желание трудоустраиваться. «Наша задача – объединиться и вместе формировать у людей активную жизненную позицию», - отметил он.