ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об условном установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности

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В связи с полученной от правоохранительных органов информацией «по учению» о возникновении условной угрозы совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 15 час. 00 мин. 12 сентября 2017 года в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для средств массовой информации об условном установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности
Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимаются следующие дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:
1. Организована проверка информации о возможном совершении террористического акта на территории автономного округа.
2. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах обеспечено выставление усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.
3. Усилен контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры с использованием специальных технических средств.
4. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.
5. Руководителями заинтересованных структур проводятся дополнительные инструктажи руководства, персонала объектов и сотрудников
628006, ул. Мира, 5, г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Тюменская область
Факс: 8(3467) 392-245,392-503 Телефон: 8(3467) 392-101,392-349 Дежурный: 8(3467) 392-061,392-742,392-741 £-mail: atk@admhmao.ru
охранных служб по вопросам организации защищенности потенциальных объектов, а также практические тренировки по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического акта.
При установлении повышенного («синего»)
уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:
1. На улице и в общественных местах обращать внимание:
- на брошенные предметы (сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), особенно с торчащими проводами и техническими устройствами. Нельзя трогать эти предметы и необходимо держаться от них подальше.
- на странных, подозрительных людей (одежда не по сезону, озираются по сторонам, что-то прячут под одеждой).
Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны.
2. Объяснять младшим детям и пожилым людям опасность прикосновения к брошенным предметам, а также просьб от незнакомых людей подержать или поднести что-либо.
3. Не принимать от незнакомцев на хранение и для транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, сумки, чемоданы и другие предметы.
4. Относиться с пониманием к проверке документов сотрудниками полиции, вежливо отвечать на их вопросы, оказывать посильное содействие.
5. Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.
Не поддаваться панике!
Контактные телефоны дежурных служб ХМАО — Югры:
1. РУФСБ России по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28.
2. Служба по ХМАО РУФСБ РФ по Тюменской области: (3467) 341-748.
3. Дежурная часть УМВД России по ХМАО - Югре: 398-215, 398-216.
4. Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО - Югре: 393-902, 33-29-
5. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО - Югре: 397-806, 397-701.
5. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393- 158, 397-302, сот. 8-999-370-0819, факс 393-510.
6. Единая дежурная диспетчерская служба: 112.
7. Дежурный прокурор ХМАО - Югры: 352-212, 352-138.
8. Дежурный Следственного комитета по ХМАО - Югре 8-950-502-7452.
9. Центр медицины катастроф ХМАО - Югры: 338-310, 338-311.
10. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО - Югры: 392-061, 392-741,392-742.
Адреса и телефоны пунктов помощи населению (медицинской, психологической и др.):
Центр медицины катастроф ХМАО - Югры: (3467) 338-310, 338-311.
Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом,
Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.
Информация об отмене условно установленного уровня
террористической опасности будет доведена дополнительно.