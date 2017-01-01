Парламентарий Василий Филипенко рассказал о развитии шахмат в нашем регионе

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Депутат окружной Думы, член Команды Югры Василий Филипенко заявил о том, что опыт нашего региона по интеграции шахматного обучения в образовательный процесс представлен в Общественной палате России. Презентация была организована силами окружного Департамента образования и молодёжной политики.
По словам парламентария, муниципалитеты провели серьёзную подготовку к старту второго года шахматного всеобуча в школах. Отработаны все запросы на приобретение инвентаря и учебной литературы, которые поступали с мест.
В автономном округе внедряются различные методики, организованы дистанционные занятия, а для более продвинутых шахматистов – обучение на интернет-сессиях шахматного мастерства. Налажена подготовка учителей, которые пройдя курсы повышения квалификации, получают право преподавать азы шахмат. Составлен календарь соревнований между школами. Ребята выясняют, кто сильнее, на очных встречах и интернет-матчах. В прошлом учебном году интернет-турниры собрали 110 команд из 22 муниципальных образований Югры. Очередные состязания намечены на октябрь 2017 года.
Ведущая роль в развитии шахматного образования, в том числе распространении методических материалов, организации познавательно-развлекательных программ для учащихся, открытии шахматных уголков, проведении выездных мастер-классов с сеансами одновременной игры и лекциями, отведена АУ «Югорская шахматная академия» и Федерации шахмат Югры.
По мнению специалистов, сотрудничество школ и спортивных учреждений играет большое значение в подготовке будущих чемпионов. Сегодня это необходимое условие для продвижения шахматного образования в регионе. Задача учителя в школе – заинтересовать ребёнка, распознать его способности и задатки, увлечь игрой. Задача тренера – развить талант спортсмена.
«Я думаю, мы на правильном пути, движемся последовательно, и эта работа должна дать свои плоды уже в ближайшем будущем, что будет выражаться даже не столько в появлении плеяды сильных шахматистов, сколько в повышении общей успеваемости школьников», – подчеркнул член фракции «Единая Россия» Василий Филипенко.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа