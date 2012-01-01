В окружной столице проходит Югорский лесной форум

- Русский
В преддверии профессионального праздника работников леса и лесной промышленности, который отмечается 17 сентября, в столице автономного округа начал работу Югорский лесной форум.
В этом году мероприятия форума приурочены к знаменательным датам в истории становления лесохозяйственной деятельности – 315-летию лесного хозяйства России, 150-летию корифеев лесоводственной науки Г.Ф. Морозова и М.М. Орлова и 70-летию Самаровского и Березовского лесхозов. Они объединят в себя конгрессную и выставочную части, а также деловую, конкурсную и культурную программы.
В рамках Югорского лесного форума состоится выездное совещание – Совет лесничих Югры, ключевым событием которого станет установка памятного знака краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» в Ханты-Мансийском районе.
В течение всего дня в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» будут работать экспозиции «Годичное кольцо. Год 2017» и «Лесная поляна – Дары леса», а также выставки, отражающие историю развития лесного хозяйства Югры, деятельность и успехи работников леса автономного округа, авиалесоохраны и школьных лесничеств региона.
Кроме того, по сложившейся традиции будет обновлена Аллея лесоводов и лесничих, заложенная еще в 2012 году, пройдет эстафета лесных пожарных и награждение ветеранов лесной отрасли, лучших специалистов лесного хозяйства и победителей профессиональных конкурсов – «Хозяин тайги», «Лучший по профессии» и «Лучший лесхоз Югры в сфере организации IT-технологий», а специалисты, назначенные в этом году на должность лесничего, примут присягу.
Как сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа, Югра обладает большими природными богатствами. Большая часть территории автономного округа (почти 29 млн га) покрыта лесной растительностью. Лесистость округа составляет около 53,8%. Общий запас древесины в лесах округа составляет 3,2 млрд м3.
Главная задача работников лесного хозяйства и промышленности – сохранить лесные богатства региона, восстановить то, что уничтожили или нарушили, и повысить доходность автономного округа от лесов региона.
На сегодняшний день к системе лесного хозяйства Югры имеют отношение свыше 10 000 югорчан. Это те, кто работает в лесном хозяйстве, лесной промышленности, а также занимается надзором и контролем в этой области.
За период 2017 года (с 1 января по 1 сентября 2017 года) специалистами лесного хозяйства Югры:
· предоставлено в аренду для заготовки древесины 393 лесных участка на площади свыше 2,7 млн га, 110 лесных участков для заготовки древесины, 47 лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, 22 лесных участка для ведения сельского хозяйства, 159 лесных участков для осуществления рекреационной деятельности, 29 лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 22 лесных участка для ведения охотничьего хозяйства, 4 лесных участка для ведения сельского хозяйства, переработки древесины и иных лесных ресурсов;
· проведена государственная экспертиза 23 401 проектов освоения лесов;
· потушено 382 лесных пожара на площади 59 446 га;
· на территории округа (на 1 июля 2017 года) действует 16442 договора аренды лесных участков на общей площади 3121319,7 га (из них для использования лесов в целях заготовки древесины - 110 договоров на площади 2681379,13 га, с предприятиями топливно-энергетического комплекса – 16012 договоров на общую площадь 366405,2 га, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 35 договоров на площадь 42931,24 га, для ведения сельского хозяйства – 22 договора на площадь 26351,492 га).
За первое полугодие 2017 года доходы от платы за использование лесов на территории Югры в бюджетную систему РФ составили 628 млн рублей (в т.ч. 614 млн в федеральный бюджет). Департаменту недропользования и природных ресурсов региона на 26 % удалось перевыполнить установленный автономному округу план по доходам.
Работа в сфере лесного комплекса в автономном округе ведется в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период 2016 – 2020 годы».