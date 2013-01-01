Достижения югорских производителей отмечены на агропромышленной выставке УрФО

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Достижения югорских производителей отмечены на агропромышленной выставке УрФО

Югорчане приняли участие в восьмой ежегодной Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая проходила в Тюмени. Мероприятие объединило представителей аграрного бизнеса Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Югру представляли 13 организаций агропромышленного комплекса, которые привезли в Тюмень свою мясную, молочную, рыбную продукцию, продукты растениеводства, переработки дикоросов, изделия из меха и пушнины. По поручению главы региона делегацию возглавил директор департамента проектного управления – заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.

Открывая выставку, полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Игорь Холманских отметил, что российский агропромышленный комплекс за последние годы стал более конкурентоспособным и превратился в один из драйверов экономического роста для страны и регионов. «Сегодня мы все чаше можем наблюдать внедрение на селе инновационных технологий, открытие новых современных производств, - продолжил Игорь Холманских. - Все это приносит свои плоды - российский агропром успешно решает стратегические задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны».

Деловая программа выставки включала семинары, круглые столы и презентации. В рамках форума состоялось заседание Совета по экономической политике при полномочном представителе Президента РФ в УрФО. Об итогах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы в Югре за 2016 год и в первом полугодии 2017 года участникам совета рассказал Юрий Южаков.

Работа югорской делегации на ежегодной Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО была плодотворной. Достигнуты договорённости в части приобретения племенных животных, поставки кормов для сельскохозяйственных животных, а также изготовления и приобретения упаковки.

В заключительный день работы выставки были подведены итоги и определены победители конкурса «За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции». Югорские товаропроизводители награждены 24 медалями (10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых).

Вся продукция, представленная на конкурс, была отмечена медалями разного достоинства.

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