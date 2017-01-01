ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об изменении условно установленного уровня террористической опасности

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В связи с полученной от правоохранительных органов информацией «по учению» о совершении террористического акта (совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта) решением председателя Национального антитеррористического комитетас 10 час. 00 мин.14 сентября 2017 года в границах территории Нижневартовского района условно установлен критический («красный») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.
Правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства:
1. Усилен контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Ханты-Мансийского автономного округа– Югры, досмотр транспортных средств осуществляется с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.
2. Выработаны дополнительные меры по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, оказано содействие бесперебойной работе спасательных служб.
3. Сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по установлению лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов и их возможных пособников.
4. Проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей.
5. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах выставлены усиленные патрули, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.
При установлении критического («красного»)
уровня террористической опасностигражданам рекомендуется:
1. Помнить про опасность, исходящую от оставленных предметов и подозрительных людей. По возможности оказывать содействие сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны. Не поддаваться панике.
2. Помнить о необходимости брать с собой документы, удостоверяющие личность. Предъявлять документы сотруднику полиции по первому требованию.
3. Обращать внимание на появление незнакомых подозрительных автомобилей или людей рядом с Вашим домом или жилым кварталом, а также на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации в общественных зданиях (вокзал, аэропорт, торговый центр).
4. Воздержаться от посещения мест большого скопления людей без крайней необходимости, отложить посещение территории вблизи района проведения контртеррористической операции.
5. Подготовиться к возможной эвакуации: подготовить предметы первой необходимости, деньги, документы, медицинские средства, запас воды.
6. Не распространять непроверенную и недостоверную информацию. Оставаться спокойными и рассудительными.
7. Если Вы оказались рядом с местом совершения террористического акта, необходимо покинуть его без паники, не подбирая предметы, ничего не фотографируя и не снимая.
Помните! Взрывных устройств может быть несколько, с разным временем срабатывания.
Контактные телефоныдежурных служб ХМАО – Югры:
1. РУФСБ РФ по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28.
2. Служба по ХМАО РУФСБ РФ по Тюменской области: (3467) 341-748.
3. Дежурная часть УМВД России по ХМАО – Югре: 398-215, 398-216.
4. Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО – Югре: 393-902, 33-29-32.
5. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО – Югре: 397-806, 397-701.
5. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393-158, 397-302, сот. 8-999-370-0819, факс 393-510.
6. Единая дежурная диспетчерская служба: 112.
7. Дежурный прокурор ХМАО – Югры: 352-212, 352-138.
8. Дежурный Следственного комитета по ХМАО – Югре 8-950-502-7452.
9. Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: 338-310, 338-311.
10. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО – Югры: 392-061, 392-741, 392-742.
Адреса и телефоны пунктов помощи населению
(медицинской, психологической и др.):
Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.
Проводимые Национальным антитеррористическим комитетом, Антитеррористической комиссией и Оперативным штабом Югры мероприятия направлены на совершенствование взаимодействия всех заинтересованных служб автономного округа и повышение их готовности при угрозах совершения террористического акта на территории региона.
Информация об отмене условно установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Оперативного штаба
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре М.Ю.Баранов