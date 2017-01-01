ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об отмене условно установленных уровней террористической опасности

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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об отмене условно установленных уровней террористической опасности

В связи принятыми правоохранительными органами «по учению» мерами условная угроза террористической опасности в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устранена.

Решением председателя Национального террористического комитета с 16 час. 00 мин. 14 сентября 2017 года в границах территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отменён ранее условно установленный критический («красный») уровень террористической опасности.

Решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 сентября 2017 года № 4, с 16 час. 00 мин. 14 сентября 2017 года отменены повышенный («синий») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории автономного округа, а также высокий («жёлтый») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории города Нижневартовска.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Оперативного штаба

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   М.Ю Баранов

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
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