Николай Ташланов проинформировал о работе плавполиклиники «Николай Пирогов»

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Плавполиклиника «Николай Пирогов» Центра профессиональной патологии в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» обследовала более 3700 жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Кондинского, Белоярского и Берёзовского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Как сообщил главный врач Центра профессиональной патологии, депутат окружной Думы, председатель регионального Совета сторонников Партии «Единая Россия» Николай Ташланов, на сегодняшний день бригада специалистов планово переместилась в Октябрьский район.
«Николай Пирогов» отработал в 21 населённом пункте Кондинского, Белоярского и Берёзовского районов и начал приём в посёлке Перегрёбное Октябрьского района. Среди выявленных патологий у местных жителей на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. По итогам обследования формируются диспансерные группы и лица с хроническими заболеваниями направляются в лечебные учреждения Югры. В исключительных случаях вызывается санитарная авиация», – рассказал куратор партийного проекта «Здоровое будущее», член Команды Югры Николай Ташланов.
Отметим, что на борту корабля оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), а также есть малая операционная.
В состав врачебной бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, врач общей практики и медсёстры. Согласно графику «Николай Пирогов» завершит навигацию до 1 ноября.
Напомним, проект «Единой России» «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах регионов. Он нацелен на мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также на социальную защиту медицинских работников.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Елены Кольцовой,
помощника депутата Думы Югры
Николая Ташланова