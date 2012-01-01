Реализация программы по переселению из ветхого жилья находится под контролем общественников

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Исполнения поручений Президента России по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, стали главной темой заседания окружного правительства.
Открывая заседание, которое проходило в режиме видеосвязи, губернатор Наталья Комарова отметила, что этот вопрос важен не только для нашего региона, но и для всей страны.
«Эта тема потребовала консолидации всех возможных ресурсов и сил, благодаря чему поставленная главой государства задача по расселению аварийного жилья была решена в Югре досрочно», - подчеркнула глава региона.
Оценка о выполнении планов раньше срока поступила от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в марте текущего года, при том, что контрольный срок был установлен на сентябрь.
Югорчане без задержек и проволочек получили новое жилье, приобрели уверенность в завтрашнем дне и возможность строить планы на перспективу, в том числе по расширению собственных семей, созданию новых. Но, между тем, особое внимание уделяется вопросам качества предоставляемого жилья.
«Разница между новым и старым вышла разительная, просто потому что любое новое жилье лучше аварийного. Однако это не значит, что к нему могут применяться какие-либо уступки по качеству или оговорки по наличию строительных дефектов. Важно выполнить и количественный, и качественный показатель нового жилья – это одно из основных условий исполнения поручения Президента», - обратила внимание членов правительства Наталья Комарова.
Для контроля над качеством предоставляемого жилья в Югре была создана трехуровневая система контроля, включающая Жилстройнадзор, муниципальные приемочные комиссии и самый эффективный механизм - общественную оценку.
Во многом благодаря доказавшей свою действенность схеме были установлены и подтверждены случаи выявления строительных дефектов в 10 многоквартирных домах в Сургуте, Советском и Белоярском районах.
По всем объектам был утвержден график устранения выявленных нарушений с контрольным сроком исполнения. Предложения губернатора Югры поддержали общественники.
«Снос аварийного жилья в Югре – это системный процесс, он не останавливается. Идет его развитие, которое требует новых идей и предложений. Программа переселения реализуется с активным участием общественников. Практически во всех муниципалитетах приемка квартир идет только после согласия собственника. В приемочных комиссиях обязательно участвуют общественники, среди которых настоящие профессионалы, бывшие работники ЖКХ, строители, мнение которых можно считать экспертным», - отметил заместитель председателя Общественного совета при Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Олег Шиян.
Также на заседании правительства обсудили ход исполнения плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере за второй квартал текущего года.
«Это стратегически важный для нас, находящийся на постоянном контроле Правительства Югры вопрос, в котором мы начали стартовать с достаточно высокой базы и были отмечены на федеральном уровне. Общественники Югры поддерживают высоко заданную планку. Все мероприятия «дорожной карты» исполняются без каких-либо сбоев и отклонений по срокам», - сказала губернатор.
По оценке Департамента экономического развития Югры, уже сейчас доля средств бюджета региона, выделяемых негосударственным поставщикам, в общем объеме бюджетных средств, направляемых на предоставление общественно полезных услуг, вплотную приблизилась к 11%. Задача Президента по преодолению 10-процентной планки, выполнена, Югра взяла курс на достижение показателя в 15 процентов.
Задел для этого в округе есть. В Югре продолжается работа в постоянном контакте с общественниками и социальными предпринимателями. Дополнительные услуги будут передаваться им поэтапно, и только при условии того, что СО НКО накопили соответствующие компетенции и готовы предоставить гражданам по-настоящему конкурентный, качественный сервис.