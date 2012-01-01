Окружной Дом народного творчества ведет набор в Школу Медвежьих игрищ

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Окружной Дом народного творчества начинает формировать группу для занятий в клубном формировании «Окружная школа Медвежьих игрищ».
Целью Окружной школы является приобщение подрастающего поколения к традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси.
Медвежьи игрища – ритуал, который проводится по случаю добычи медведя, до сегодняшнего дня остается самым важным и значительным событием в жизни обских угров. Медведь для хантов и манси – священный зверь, поэтому все, что связано с ним – табуировано.
В церемонии медвежьих игрищ представлены все виды народного искусства: песни, танцы, театрализованные представления.
Занятия в Окружной школе медвежьих игрищ ориентированы на мальчиков в возрасте от 10 лет и старше, а также их родственников. Школа даёт уникальную возможность маленьким ханты-мансийцам узнать о древнем обряде «Медвежьи игрища», правилах поведения на таком празднике, научиться играть сценки приходящих людей с реки Печоры со смешливыми песнями, и, кроме того, начать изучение хантыйского языка в игре. А их родители, бабушки и дедушки могут научиться исполнять песни и танцы.
В перспективе посетители Школы получат возможность продемонстрировать свои умения на фольклорных фестивалях, а также на настоящем празднике «Медвежьи игрища».
Возглавляет школу этнограф, кандидат исторических наук Тимофей Алексеевич Молданов.
По всем вопросам обращаться в отдел национальных культур Окружного Дома народного творчества» по тел. 8 (3467) 32-15-62. Контактное лицо – Нестерова Светлана Николаевна.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»