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Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие в заседании комиссии по вопросам территорий традиционного природопользования.
Территория традиционного природопользования (ТТП) – тип особо охраняемых территорий в Российской Федерации, созданных для защиты образа жизни и традиций коренных малочисленных народов России, проживающих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Впервые термин введён в российское законодательство в 1992 году, а детальная разработка и уточнение правового статуса понятия определены федеральным законом от 7 мая 2001 № 49-ФЗ (редакция 31 декабря 2014 года).
Сегодня в Югре насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, на которых проживают и занимаются традиционной хозяйственной деятельностью более 4 тысяч человек.
Центральный вопрос заседания – внесение изменений в реестр территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения. Кроме того, в ходе мероприятия с отдельными субъектами права традиционного природопользования были согласованы варианты месторасположения и условий размещения объектов ОАО «Сургутнефтегаз».
«Важным элементом обеспечения эффективного и мирного сосуществования коренных народов и недропользователей является предоставление каждой из сторон возможности высказаться. Отрадно осознавать, что механизм решения спорных вопросов давно отлажен, а Правительство автономного округа было и остаётся регулятором и гарантом обеспечения прав и законных интересов коренных народов Югры», – прокомментировал член Команды Югры Александр Новьюхов.
Итогом заседания стало включение в реестр территорий традиционного природопользования 13 новых субъектов права.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа