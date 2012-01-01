В Вооруженные силы России отправятся служить 1638 югорчан

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В правительстве Югры обсудили готовность к осенней призывной кампании. Губернатор округа Наталья Комарова провела совместное заседание призывной комиссии Югры и призывных комиссий муниципальных образований.
Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Штабом Центрального военного округа установлено задание для автономного округа – 1638 призывников. Это почти на 200 человек больше, чем в весенний призыв.
Как отметила глава региона, в Вооруженные силы Российской Федерации должны отправиться здоровые, подготовленные к службе югорчане. «Для них служба в армии должна стать лучшей школой мужества, важной ступенью личностного и карьерного роста. Важно, чтобы в обществе были сформированы идеологические установки, в соответствии с которыми служба в армии – почетная привилегия, один из самых быстрых и перспективных социальных лифтов нашего общества», - нацелила коллег губернатор.
Наталья Комарова подчеркнула, что призывники должны прибывать на сборный пункт подготовленными, и в первую очередь, с медицинской точки зрения. Было отмечено, что план вакцинации призывников разработан, приобретены наборы соответствующих вакцин, вплоть до профилактических от гриппа. «Проведение прививочной кампании среди призывников должно сопровождаться информационно-разъяснительной работой», - поставила задачу глава региона.
В октябре на сборном пункте Ханты-Мансийского округа для призывников и их родителей пройдет «День открытых дверей» с привлечением представителей общественности, родительского комитета при военном комиссариате Югры, религиозных конфессий, ветеранов боевых действий. В муниципалитетах запланирована традиционная акция «День призывника».
Проведены все необходимые мероприятия по антитеррористической защищенности окружного сборного пункта. Общественный порядок на территории будут поддерживать сотрудники полиции.
Во время призывной кампании будет работать телефон «горячей линии», по которому представители военного комиссариата ответят югорчанам на все интересующие вопросы.
Подробная информация о призыве будет размещена на официальном сайте Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в разделе «Призывная кампания».
«Мы заинтересованы в том, чтобы югорские призывники прошли через службу в армии приобретя здоровье, физическую силу, умение и навыки, вернулись домой возмужавшими. Обеспечить такой результат – общая задача всех участников призывной кампании», - нацелила собравшихся Наталья Комарова.