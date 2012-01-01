Александр Новьюхов: «Гранты – эффективный и оправданный механизм поддержки некоммерческих проектов»

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Александр Новьюхов: «Гранты – эффективный и оправданный механизм поддержки некоммерческих проектов»

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие в заседании Совета конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера в 2017 году.

Государственной программой «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» утверждено семь номинаций гранта, среди которых – сохранение историко-культурного наследия обских угров и развитие их материальной культуры, популяризация традиционных промыслов, формирование семейных ценностей, развитие родных языков.

«Гранты – эффективный и оправданный механизм поддержки некоммерческих проектов. С каждым годом качество подготовки грантовой документации растёт, а заявленные проекты становятся долгосрочными и социально ориентированными», – отметил член Команды Югры Александр Новьюхов.

Кроме того, окружной парламентарий выразил надежду, что в 2018 году география грантополучателей расширится, а отдельные муниципальные образования будут активнее принимать участие в конкурсах на получение грантов.

В ходе мероприятия определены победители во всех номинациях. Общий размер гранта по каждой номинации составил более 400 тысяч рублей.

Информационно-аналитическое управление Думы Югры

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