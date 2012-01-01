Родителям югорских школьников расскажут о важности прохождения детьми социально-психологического тестирования

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В правительстве округа под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось заседание окружной антинаркотической комиссии. Было отмечено, что на протяжении нескольких лет в регионе устойчиво снижается уровень наркотизации населения. В то же время немедицинское потребление наркотиков продолжает оставаться существенной проблемой. Более 80% лиц с диагнозом «наркомания» в автономном округе – это граждане в возрасте от 18 до 39 лет.
При уменьшении числа несовершеннолетних, состоящих на учете с диагнозом «наркомания», отмечаются случаи единичных наркотических отравлений со снижением возрастной планки. По мнению главы региона, это требует оперативной реакции всех задействованных органов власти и должностных лиц. «Корни проблемы необходимо искать в школе, семье. Прошу подготовить рекомендации по профилактике наркотических рисков для всех общеобразовательных учреждений Югры», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор также отметила, что требует развития система социально-психологического тестирования обучающихся на предмет потребления наркотических средств. В 2016-2017 учебном году в тестировании приняли участие 87% от общего количества подлежащих тестированию. «Эффективность этой системы прямо зависит от того, насколько ей доверяют, сопровождается ли она мерами общественного воздействия и контроля», - обратила внимание губернатор.
Для того, чтобы уменьшить число отказов от прохождения профилактических медицинских осмотров, глава региона поручила отобрать лучшие практики проведения социально-психологического тестирования в муниципалитетах и тиражировать их по всей Югре. «Проводить эту работу рука об руку с родителями с тем, чтобы они располагали всей полнотой информации о пользе этих мероприятий», - дала поручение губернатор.
В этой связи директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин выступил с инициативой провести Открытое региональное родительское собрание по вопросам профилактики наркомании.
«Предлагаем подключить все 22 муниципальных образования, все школы, пригласить представителей медицинских организаций с тем, чтобы разъяснить родителям и детям смысл тестирования. Уже сейчас показательно, что среди тех детей, которые участвовали в социально-психологическом тестировании, впоследствии не зафиксировано ни одного случая употребления наркотических средств», - сказал он.
Кроме того, губернатор обратила внимание участников заседания на необходимость использования медицинских осмотров юношей допризывного и призывного возраста с целью выявления фактов немедицинского потребления наркотических средств. Тем более, что с 1 октября начинается осенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации.
«Ежегодно такие осмотры проходят до 40 тысяч юношей автономного округа. Это создает потенциал для антинаркотической профилактики и адресной работы по подверженным наркотическим рискам группам лиц. Необходимо обеспечить такой прицельный фронт работы для призывных комиссий», - поставила задачу глава региона.