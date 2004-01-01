Губернатор Югры Наталья Комарова провела бизнес-диалог с молодыми предпринимателями Советского района

Приветствуя бизнесменов, губернатор напомнила, что от вовлеченности самих граждан во многом зависит благосостояние общества: "Предприниматель, по сути, человек созидающий. Не только ради сегодняшнего дня, но и завтрашнего. Мне бы хотелось, что бы эта мысль с вами осталась навсегда".
Темой разговора стало становление молодежного предпринимательства на территории Советского района.
В частности, о себе рассказал Егор Сдобников. Он предприниматель в сфере рекламы: "У нас семейный бизнес - рекламное агентство (г. Советский). Я предприниматель с 2009 года. Сама компания работает с 2004 года, ее основал мой брат".
Сергей Алексеев, предприниматель в сфере сельского хозяйства «Круглогодичная теплица», п. Пионерский , рассказал о своем опыте выращивания зелени в условиях Крайнего Севера: "Я отапливаю теплицу отходами деревопереработки. У нас их много и они дешевы. Маркетинг строил на том, что время от среза зелени до попадания на прилавок составляло не более 24 часов. Также у меня свой канал на ютубе, где я подробно рассказываю, как создать теплицу и наладить продажу. Ближайшие планы связаны с расширением производства".
Также о своем бизнесе в ходе диалога рассказали Владимир Петров, директор ООО «ЭКО Сервис», предприниматель в сфере переработки леса, п. Алябьевский; Али Новрузов, директор ООО «Чинара», предприниматель в сфере лесозаготовки, п. Зеленоборск; Владимир Охохонин, руководитель спортивно-патриотического объединения «Альфа», социальный предприниматель, п.Таёжный ( в проекте Владимира речь идет о вовлечении молодежи в патриотическое воспитание через тактический пейнтбол); Егор Туров, предприниматель в сфере туризм (База отдыха «Туровка», г. Советский).
Отметим, что в своих выступлениях молодые бизнесмены высоко оценили роль округа. В частности, большую благодарность они выражали Фонду поддержки предпринимательства Югры. Губернатор, в свою очередь, заметила, что многие проблемы, с которыми сталкивается бизнес, зачастую связаны с неосведомленностью о имеющихся возможностях. Глава региона взяла на контроль этот вопрос. По мнению предпринимателей, одним из способов его решения может стать выпуск специальной брошюры для начинающих предпринимателей, либо организация "горячей линии".
В завершение встречи Наталья Комарова поблагодарила молодых предпринимателей за активность и предложила проводить для бизнесменов Дни открытых дверей в администрациях муниципальных образований и правительстве региона. "Такой канал, думаю, будет полезен обеим сторонам", - сказала губернатор.