Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в посвящении обучающихся образовательных организаций Советского района в юнармейцы. Клятву принесли 76 ребят

Принятие присяги состоялось в рамках военно-патриотического слета в детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори». После торжественной церемонии удостоверения и значки юнармейца получили 76 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Отметим, что в Югре уже существует 10 юнармейских отрядов. Это более 700 югорчан.
Как отметила Наталья Комарова, крупнейший молодежный военно-патриотический проект России объединяет все регионы нашей страны. Каждый участник слета проходит школу товарищества, проверку силы и воли, воспитывает в себе те качества, которые позволят ему стать достойным продолжателем дела наших уважаемых ветеранов и защитников Отечества.
«Клятва юнармейца заканчивается обещанием «чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. В сентябре Югра отмечает 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Яковлевича Панова. Он ушел на фронт Великой Отечественной из Кондинского района. Будучи артиллеристом, в боях на Курской дуге он за несколько часов подбил 11 танков. В конце войны переучился на летчика. Эта профессия пригодилась в мирные дни, авиация была востребована. В Югре, на Ямале Петр Яковлевич посвятил себя небу, - сказала Наталья Комарова. – Для нас всех идеальный пример. Каждый день своей жизни он сверял с клятвой. Это очень важно. И я рада, что вы ответственно относитесь к этому событию. Желаю каждому из вас способствовать миру, всегда быть готовыми защищать Отчизну».
Красочным завершением посвящения в ряды юнармейцев Югры стала демонстрация навыков строевой и физической подготовки будущих защитников Отечества. Уже сейчас они серьезно к ним относятся, как и к самому званию «юнармеец».