Начался приём заявок на участие в Окружном интернет-конкурсе творческих работ по мотивам художественных произведений для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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С целью содействия средствами культуры и искусства реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья Окружной Дом народного творчества проводит интернет-конкурс творческих работ по мотивам художественных произведений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Среди прочих задач Конкурса является развитие на территории автономного округа форм и методов по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения и привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов
Начало приёма заявок – 11 сентября 2017 года.
К участию в конкурсе приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья от 7 лет и старше.
На конкурс представляются творческие работы по мотивам художественных произведений в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».
Заявки на участие в конкурсе направляются в срок до 20 октября 2017 года на электронную почту hto@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс художественных работ».
Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
С более подробной информацией о порядке участия в конкурсе можно ознакомиться в Положении.
По возникающим вопросам обращаться по телефону: 8 (3467) 33-30-37 – Арзамасцева Елена Николаевна, ведущий специалист художественно-творческого отдела Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»