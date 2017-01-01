В Югре утвержден план мероприятий объявленного Президентом России Десятилетия детства

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Решением правительства Югры утвержден региональный план мероприятий объявленного Президентом России Десятилетия детства. Заседание состоялось сегодня под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина.
«Затрагивая вопрос патриотизма, мы осознаем, что его основы закладываются в детстве, что развитое чувство патриотизма – это тот морально-нравственный стержень, который определяет всю человеческую жизнь, то насколько она будет наполненной смыслом и успешной. Все это учтено в плане основных мероприятий», - отметил Геннадий Бухтин.
План рассчитан на первый трехлетний период, стартующий с 2018 года. Он включает в себя 13 разделов, направленных на комплексное и всестороннее развитие детей, их талантов и способностей, а также обеспечение их безопасности и равных возможностей для детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства.
Отдельный раздел посвящен популяризации и сохранению семейных ценностей, той базы, благодаря которой наш округ вот уже много лет демонстрирует одни из лучших показателей естественного прироста населения.
Проект плана прошел широкое общественное обсуждение сразу на нескольких площадках, по результатам которых поступило 103 предложения и комментария. Каждая идея была оценена экспертами, а 60 предложений учтены в итоговой редакции плана.
«Теперь важно, чтобы все мероприятия этого документа были исполнены четко и в срок, также сообща как готовился сам план. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы дети Югры росли сильными, здоровыми и умными, ведь именно таким будет завтрашний день нашего округа», - высказал мнение первый заместитель губернатора округа.
«Согласно предложениям общественности органам местного самоуправления рекомендовано утвердить аналогичные планы до 1 декабря 2017 года», - дополнила директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко.
План мероприятий Десятилетия детства формировался органами власти и общественностью. Обсуждался во всех муниципалитетах.
«Я не помню, чтобы так бурно и эффективно проходили обсуждения. В них принимали участие люди разных возрастов, социальных групп, и что очень важно, сами дети. Отмечу также. Что общественники не делегировали какие-то направления органам власти, как это часто бывает, а брали ответственность за проведение на себя. Это говорит о том, что у нас сформировалось хорошее сообщество по реализации мероприятий Десятилетия детства. Теперь предстоит самая трудоемкая работа – воплотить это в жизнь. План – это не догма, он живой, будет корректироваться, поэтому мы ждем предложений от всех, кто не равнодушен», - прокомментировала председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
«Мы постарались, чтобы план был стратегическим, предусмотрели все, что необходимо не только для развития, но и решения возможных проблем», - дополнила председатель нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» Вероника Матвиенок.