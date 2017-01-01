В Югре появится Региональный модельный центр дополнительного образования

- Русский
В Югре на базе Сургутского государственного университета создадут Региональный модельный центр дополнительного образования. Такое решение принято на заседании правительства округа, прошедшего под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина.
«Этот проект реализуется нами в партнерстве с Высшей школой экономики и направлен на обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения развития системы дополнительного образования детей в Югре. Как вы знаете, эта сфера растет опережающими темпами, в том числе благодаря нашему сотрудничеству с Агентством стратегических инициатив, внедрению таких передовых практик как индивидуальные сертификаты на дополнительное образование детей», - прокомментировал решение правительства Геннадий Бухтин.
По его словам, новый региональный центр поддержит количественный рост качественной составляющей, привлечет в наш регион лучший федеральный опыт. Особенно важно, чтобы доступ к разрабатываемым методикам могли получить все образовательные учреждения Югры, чтобы центр обеспечил синхронизацию применяемых в регионе учебных программ с общемировыми трендами развития дополнительного образования.
«Главная задача учреждения – создание условий для развития нашей системы дополнительного образования. Будет предоставляться организационная, информационная, методическая поддержка. Кроме того, центр будет заниматься профподготовкой специалистов, работающих с детьми», - дополнила заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк.