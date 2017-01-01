В Югре все больше общественных объединений ветеранов боевых действий работает с молодежью

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На очередном заседании окружного правительства, прошедшего под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина, дана оценка ходу исполнения поручения Президента России по развитию патриотического движения. Оно связано с расширением участия общественных объединений ветеранов боевых действий, военной службы и труда в работе с молодежью.
«Такая работа проводится у нас в полном объеме. Из 15 членов регионального Координационного совета по патриотическому воспитанию пятеро представляют общественные организации. Между органами власти, ветеранскими и молодежными организациями заключено 128 соглашений о взаимодействии. Они приносят свой результат», - отметил Геннадий Бухтин.
Так, к примеру, в июне 2017 года югорчане вошли в тройку лучших команд Спартакиады молодежи России допризывного возраста, участие в которой приняли 48 регионов. Ещё одна заметная, объединяющая акция «Имя Героя – школе», благодаря которой образовательным учреждениям присваиваются имена ветеранов, героев России и Советского Союза. Также в мае в Югре прошел первый Слет именных школ и кадетских классов.
«Необходимо при участии объединений ветеранов за счет их контактов в других регионах расширять этот формат, так чтобы наш слет мог застолбить за собой статус общенационального. Кроме того, многие наши земляки, ушедшие на фронт из Югры или вернувшиеся с войны в наш округ, имеют корни в других регионах. Так что их имена могут быть присвоены школам, расположенным в местах, откуда они родом. Таким образом, между именными школами Югры и школами других регионов будут развиваться отношения по аналогии «городов-побратимов»», - нацелил коллег Геннадий Бухтин.
Он также отметил, что сейчас важно задействовать исторический фон для воспитания современной молодежи, а именно рассказывать о подвигах наших земляков устами самих ветеранов, приглашая их на тематические встречи в институты и школы.
Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк в свою очередь добавила, что исполнение поручений Президента находится на постоянном контроле у департамента образования и координационного совета по патриотическому воспитанию граждан.
«В апреле этого года отчёты о проделанной работе в этом направлении представили муниципальные образования. При проведении акций, мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию идет постоянное взаимодействие ветеранских общественных организаций с молодежью. Поручения исполняются без ограничений, этот вопрос также был рассмотрен на заседании общественного совета и оценен положительно», - подчеркнула представитель ведомства.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова подтвердила, общественники посещали муниципалитеты, где смогли посмотреть на работу местных координационных советов, встретились с ветеранскими и молодежными организациями: «Подводя итог, отмечу, что поручение Президента находилось и будет находиться на постоянном контроле общественного совета департамента образования и молодежной политики, координационного совета и Общественной палаты округа».
Отметим, что накануне этот вопрос оказался в фокусе внимания участников второго заседания Женского экспертного клуба Югры, результаты дискуссии показали, что патриотическое движение в автономном округе испытывает подъем – растет как число соответствующих общественных объединений, так и различных добровольческих и просветительских проектов, которые они реализуют.