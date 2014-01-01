Женщины Югры обсудили вопросы патриотизма

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Накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание Женского экспертного клуба на тему «Роль женского движения в патриотическом воспитании молодежи». В нем приняли участие губернатор автономного округа Наталья Комарова, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, представительницы различного рода общественных движений и объединений. Почетный гостем встречи стала член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.
Собравшихся приветствовала Наталья Комарова: «Когда речь заходит о патриотизме, нет водораздела между «мужским» и «женским». Это естественное стремление каждого из нас. Мы любим свою страну, по мере своих сил и талантов способствуем ее развитию. В тоже время в России распространено словосочетание «Родина – мать».
Женщина-воин. Статистика подтверждает, что женщины – это самая стабильная категория военных. Попав в армию, женщина, как правило, остается служить до пенсии. Современная российская армия насчитывает порядка 45 тысяч женщин-контрактниц. Их число растет, они успешно справляются с самыми сложными заданиями и техникой. Отличный пример у нас перед глазами. В нашей встрече участвуют члены первой в России женской пилотажной группы «Барсы», заворожившие своим показательным выступлением всех жителей Ханты-Мансийска в День России. С нами руководители поисковых отрядов, волонтеры парада Победы в Москве.
Женщина – помощница, доброволец. Патриотизм – готовность к каждодневной и кропотливой работе, опыт гражданской активности – от помощи больным детям до защиты животных и экологии. Женщины Югры проявляют себя на разных поприщах. В нашей встрече участвуют сестры милосердия Нефтеюганского благочиния, представители общественного движения помощи бездомным животным, и другие активистки.
Женщина – мать. Патриотизм воспитывается с детства, начинается с семьи. Среди нас лучшие эксперты – представители многодетных семей, общественного объединения «Клуба молодых семей», авторы проекта «Семейное волонтерство».
Как показывает исторический опыт, женщины Югры и России объединяют в себе и эти три перечисленных начала, и много других источников и возможностей. Воспитывают детей, и не только своих, в любви и согласии с окружающим миром, однако во время внешней угрозы, наравне с мужчинами берут на себя ответственность, встают на защиту Отечества. Наш экспертный клуб может стать перспективной стартовой площадкой для развития женских движений с привлечением регионального отделения Союза женщин России. Благо Екатерина Филипповна сегодня с нами».
Своими размышлениями на заданную тему поделился председатель сургутского РОО инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов. По мнению общественника, именно влияние мудрых и сильных женщин позволило ему выбрать правильный путь в жизни, помогло встать на ноги и выработать гражданскую позицию. Так, например, совет губернатора Натальи Комаровой подтолкнул югорских ветеранов локальных войн к реализации проекта по оказанию гуманитарной помощи Донецку и Луганску, в результате чего с 2014 года помощь получили более 700 000 человек.
Трогательным и волнующим оказался рассказ Татьяны Астафьевой, руководителя РОО «Союз поисковых формирований «Долг и память Югры». Четверть века эта хрупкая женщина занимается благородной миссией по поиску останков солдат Великой Отечественной, «заразив» увлечением сыновей, а с недавних пор – еще и 6-летнюю внучку. На счету входящих в Союз отрядов насчитывается более 7 тысяч найденных бойцов, тысяча восстановленных имен, свыше ста разысканных родственников.
Молодежь Югры не отстает от представителей старшего поколения, что продемонстрировали представители Молодежного парламента при Думе Югры Антон Тимошенко и Алина Морозова, участники медиа-экспедиции «Победа одна на всех!». В 2017 году участники автопробега за две недели сделали 24 остановки в городах и поселениях округа, проехав на ГАЗ М-20 «Победа». Весной 2015 года была реализована масштабная медиа-экспедиция, пройдя путь советского солдата-освободителя от Сталинграда до Берлина. В следующем году общественники собираются реализовать проект «Югра тыловая» и напомнить о тех земляках, кто в годы войны ковал Победу в тылу.
Интересный проект «Организация работы команды паллиативной помощи для создания новой услуги - уход и поддержка людей, живущих с онкологическими болезнями и их семей в стационаре и на дому» реализуют сестры милосердия из поселка Салым Нефтеюганского благочиния. В молельной комнате при местной больнице они организовали палату на две койки, несут послушание по оказанию моральной, медицинской и физической помощи тяжело больным людям.
В ходе заседания члены Женского клуба и приглашенные высказали ряд интересных предложений, которые в дальнейшем будут реализованы. По словам Екатерины Лаховой, трудно переоценить значение деятельности Женского клуба Югры: «В каждом регионе страны есть схожие проблемы, но именно у вас в округе создан механизм, позволяющий гражданам озвучивать эти проблемы на уровне губернатора. Кроме того, мне импонирует, что к работе Клуба привлекли мужчин, что позволяет добиться главного в этом мире – гармонии».
Напомним, с инициативой о создании Женского экспертного клуба Югры выступила Общественная палата Югры. Предпосылкой его создания стал тот факт, что 51% жителей округа – женщины, средний возраст которых – 35 лет. В Югре есть женщины-лидеры, обладающие колоссальным жизненным опытом, которым готовы делиться. Формат экспертного клуба предполагает, что его участники будут поднимать наиболее острые и сложные проблемы и вырабатывать рекомендации для органов власти, предлагая свои варианты решения. В состав Женского экспертного клуба вошли женщины различных профессий, представители бизнес-сообщества, общественные деятели, волонтеры. Первое заседание клуба состоялось 7 марта 2017 года.