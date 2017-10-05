Социальный проект «Сургутской трибуны» вошел в десятку лучших в России

- Русский
Об итогах главного конкурса печатных изданий страны рассказали сегодня на фестивале журналистов «Вся Россия – 2017».
Старейшая газета Югры «Сургутская трибуна» представила на конкурс лучших социально ориентированных работ свой проект «Особенная забота». Его идея принадлежит журналисту Ольге Прядоха.
«Идея проекта «Особенная забота» пришла после инцидента в одном из реабилитационных центров для детей Сургута. Пожилой педагог ввиду профвыгорания сломала одному из воспитанников руку. И мы подумали, что было бы неплохо увидеть своими глазами то, как живут, развиваются подобные учреждения в системе соцзащиты региона. Проект поддержал департамент общественных и внешних связей Югры, выделив грант на его реализацию. Как оказалось, многие родители особенных детей даже не догадывались о спектре возможностей реабилитации в Югре», - поделилась корреспондент «Сургутской трибуны Ольга Прядоха.
Суть проекта в том, что журналисты совместно с общественниками посещают детские реабилитационные центры и проводят просветительскую работу – рассказывают о возможностях, которые есть в округе для особенных детей и их семей. Лечение, реабилитация, меры социальной поддержки, которые успешно действую в Югре. Для людей это очень нужная и полезная информация.
«Для нас важно, что журналистская идея нашла поддержку. Проект «Особенная забота» доказал свою жизнеспособность и актуальность. Радует, что наш пусть и небольшой вклад в развитие социальной поддержки оценило авторитетное жюри Союза журналистов России. То, что мы вошли в список лучших – это признание не только журналистского мастерства, человеческого неравнодушия, но и высокая оценка той работы, которая проводится в Югре в сфере социальной защиты», - рассказал главный редактор издательского дома «Новости Югры» Владимир Меркушев.