Семейный лесной праздник «День кедра» пройдет в Ханты-Мансийске

  • Русский
Семейный лесной праздник «День кедра» пройдет в Ханты-Мансийске

Традиционный семейный лесной праздник «День кедра» пройдет в жилом микрорайоне имени лесничего, исследователя Севера Александра Дунина-Горкавича в Ханты-Мансийске 23 сентября 2017 года. Начало мероприятия в 10.00.

Для гостей и жителей города проведут обряд почитания кедра и организуют посадки деревьев. Специалисты лесного хозяйства и сотрудники природного парка «Самаровский чугас» совместно с населением планируют высадить порядка 200 саженцев кедра. Кроме того, в этот день специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа и Природнадзора Югры в рамках экологической акции «Живи, лес» очистят от мусора прилегающую к микрорайону Дунина-Горкавича лесную зону.  

В течение дня в жилом микрорайоне будут работать интерактивные площадки и пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов. Все пришедшие на праздник смогут принять участие в различных мастер-классах, играх и викторинах, а также посетить тематические вставки о деятельности природоохранных организаций, экспозицию общин коренных малочисленных народов Севера, праздничную ярмарку и отведать лесной чай.

Напомним, празднование Дня югорского кедра в Ханты-Мансийске проводят с 2009 года. Инициатором проведения акции являются лесоводы Югры. 

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры