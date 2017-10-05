Семейный лесной праздник «День кедра» пройдет в Ханты-Мансийске

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Традиционный семейный лесной праздник «День кедра» пройдет в жилом микрорайоне имени лесничего, исследователя Севера Александра Дунина-Горкавича в Ханты-Мансийске 23 сентября 2017 года. Начало мероприятия в 10.00.
Для гостей и жителей города проведут обряд почитания кедра и организуют посадки деревьев. Специалисты лесного хозяйства и сотрудники природного парка «Самаровский чугас» совместно с населением планируют высадить порядка 200 саженцев кедра. Кроме того, в этот день специалисты Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа и Природнадзора Югры в рамках экологической акции «Живи, лес» очистят от мусора прилегающую к микрорайону Дунина-Горкавича лесную зону.
В течение дня в жилом микрорайоне будут работать интерактивные площадки и пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов. Все пришедшие на праздник смогут принять участие в различных мастер-классах, играх и викторинах, а также посетить тематические вставки о деятельности природоохранных организаций, экспозицию общин коренных малочисленных народов Севера, праздничную ярмарку и отведать лесной чай.
Напомним, празднование Дня югорского кедра в Ханты-Мансийске проводят с 2009 года. Инициатором проведения акции являются лесоводы Югры.