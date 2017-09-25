Наталья Комарова встретилась с избранными главами поселений Югры

- Русский
В правительстве округа состоялась встреча губернатора округа Натальи Комаровой с главами поселений муниципальных районов Югры.
Напомним, 10 сентября 2017 года завершился очередной избирательный цикл. Всего в Единый день голосования было открыто 113 избирательных участков. Состоялись довыборы депутатов Думы Югры по одномандатным избирательным округам №6 (избран Александр Зеленский, партия «Единая Россия») и №10 (избрана Ирина Урванцева, партия «Единая Россия»).
Сформировано 10 Советов депутатов поселений (104 мандата депутатов, в том числе 50 мандатов в 4 городских поселениях и 54 мандата в 6 сельских поселениях).
Жители Нефтеюганска, Мегиона, Ханты-Мансийского района и г.п.Барсово Сургутского района избрали депутатов представительных органов на дополнительных выборах (7 мандатов).
В 14 муниципальных образованиях автономного округа состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители этих муниципалитетов избрали 12 глав муниципальных образований в 3 городских поселениях (Пионерский Советского района, Барсово и Федоровский Сургутского района) и 9 сельских поселениях (Леуши Кондинского района, Сентябрьский, Каркатеевы, Куть-Ях Нефтеюганского района, Кедровый, Луговской, Сибирский, Согом, Цингалы Ханты-Мансийского района).
Из 12 вновь избранных глав - 5 глав избраны впервые (Леуши, Барсово, Кедровый, Сибирский, Согом), а 7 – повторно (Каркатеевы, Куть-Ях, Сентябрьский, Пионерский, Федоровский, Луговской, Цингалы).
Наталья Комарова поздравила коллег с победой на выборах: «С уважением отношусь к выбору жителей представляемых вами поселений, которые 10 сентября, в Единый день голосования, отдали свои голоса за вас. Уверена, что доверие, которое вам оказали земляки, вы используете плодотворно, конструктивно на этом ответственном посту».
Глава региона нацелила коллег на дальнейшую работу: «Считаю важным и необходимым, чтобы вы провели ревизию приоритетов развития поселений, несмотря на то, сколько сроков работаете, и уделить время поиску неиспользованного потенциала, а он есть, и возможностей. Следует обеспечить оперативное реагирование на социальные запросы и политические «вызовы», оценивать риски, угрозы для решения возникающих проблем. Необходимо мобилизовать все средства и усилия на предотвращение появления новых угроз».
При этом губернатор акцентировала внимание на нескольких направлениях. По словам Натальи Комаровой, статус и общественно-политическая ситуация обязывает главу муниципального образования быть хозяйственником, политиком. Это предполагает большую ответственность за принимаемые решения, проведение эффективной кадровой политики, диалога с общественными институтами, лидерами общественного мнения.
Второе направление – это консолидация общества. «Это актуальная задача. Особенно внимательно к этому вопросу прошу отнестись глав городских поселений Барсово и Пионерский, сельских поселений Цингалы и Луговской, в которых избирательная кампания текущего года проходила в условиях острой конкуренции. Следовательно, и люди были вовлечены в этот процесс и для вас сейчас очень важно консолидировать всех жителей вокруг вас. Для этого нужно выстроить систему взаимодействия с представительными органами власти поселений и депутатами, вне зависимости от их партийной принадлежности. И, безусловно, с земляками, свободными от политических обязательств, тоже работать. Мы все работаем на благо Югры, России. Это ваш главный целевой показатель», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор Югры напомнила главам поселений слова Президента России Владимира Путина: «У нас в стране не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма, единства народа». По мнению Натальи Комаровой, публичное выражение чувств патриотизма и единения становится неотъемлемым атрибутом российского общества. Важно оказывать поддержку гражданских инициатив, в том числе приуроченных к таким государственным праздникам как День Победы, День России, День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и День воссоединения Крыма с Россией.
«Всё что мы делаем сегодня для жителей каждого отдельного поселения и автономного округа в целом должно позитивно отражаться и вести к позитивному результату социально-экономического развития нашей Родины», - сказала губернатор округа Наталья Комарова.