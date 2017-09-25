Ритуальные услуги в Югре планируют предоставлять в режиме «одного окна»

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Организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории округа обсудили на заседании Совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления.
По мнению главы региона, ритуальные услуги должны быть оказаны таким образом, чтобы максимально облегчить положение людей, которые потеряли своих родных. В частности, снять с них заботы о технической и документальной стороне погребения. При этом цена таких услуг должна быть справедливой.
Отметим, что в отдельных муниципалитетах стоимость услуг гарантированного перечня не определена, о ней плохо информированы жители. Когда случается несчастье, они не знают куда им обратиться и на какой набор услуг они вправе рассчитывать. В итоге начинают процветать посредники, навязанные услуги и серые схемы.
«Поручаю профильному департаменту подготовить «дорожную карту» по предоставлению специализированными службами гарантированного перечня услуг по погребению в режиме «одного окна», в том числе через сеть МФЦ. Прошу муниципалитеты подключиться к этой работе», - поставила задачу Наталья Комарова.
Следующим шагом, по мнению губернатора, должно стать формирование единой системы по учету и выдаче информации о местоположении и состоянии мест захоронения и кладбищ. Чтобы человек, даже потерявший связь со своими родственниками, мог отыскать место их захоронения. «Работа такой системы потребует инвентаризации действующих, а также неблагоустроенных мест погребения, выявления неучтенных захоронений», - сказала глава региона.
О сложившейся ситуации в этой сфере деятельности доложил глава Нижневартовска Василий Тихонов. По его данным, на территории округа действуют специализированные службы по вопросам похоронного дела в 16 муниципальных образованиях. На 1 сентября 2017 года на территории Югры расположено 210 кладбищ. Проведена инвентаризация 82 из них.
«Анализ ситуации показал, что в тех муниципалитетах, где отсутствуют специализированные службы, отмечается недостаточная информированность граждан об условиях предоставления гарантированного перечня услуг, возможности получения социального пособия на погребение», - сказал в своем докладе Василий Тихонов.