Отделение Пенсионного фонда присоединится к «Правовому марафону для пенсионеров»

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Отделение Пенсионного фонда присоединится к «Правовому марафону для пенсионеров»

Проект «Правовой марафон» реализуется в округе с 2015 года по инициативе уполномоченного по правам человека в Югре. «Правовой марафон» – это новая форма правового просвещения людей пенсионного возраста, которая включает в себя бесплатные юридические консультации, семинары, мастер-классы и лекции на правовую тему.

«Правовой марафон» для представителей «третьего возраста» стартует на территории региона 1 октября – в День пожилого человека и призван помочь в формировании правовой культуры и социально адаптировать людей старшего поколения.

Накануне  в почтовых отделениях Югры пройдёт «Консультационный час» для пенсионеров. В течение трёх часов специалисты Пенсионного фонда по ХМАО-Югре в отделениях Почты России будут давать всем обратившимся бесплатные консультации по начислению, индексации и корректировке пенсий, а также по другим актуальным вопросам, касающимся пенсионного обслуживания. Консультации состоятся в 5 крупных югорских муниципалитетах: Нефтеюганске, Нягани, Сургуте, Когалыме и Ханты-Мансийске.

Адреса отделений почтовой связи, в которых 29 сентября с 10:00 до 13:00  можно будет получить консультацию экспертов по пенсионным вопросам:

- г. Нефтеюганск, 2-й микрорайон, 27

- г. Нягань, 1-й микрорайон, 29/5 лит. «Д»

- г. Сургут, ул. Республики, 4

- г. Когалым, ул. Молодежная, 10а

- г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 25

Пресс-служба

Отделения ПФР по Ханты-Мансийскому ХМАО-Югре 

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
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