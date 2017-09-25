Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

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Для всех нас это особый праздник - символ единства и преемственности поколений, связи времен.
В этот день принято отдавать заслуженную дань уважения и почтения старшему поколению, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом.
Вы достойно воспитывали детей, а сегодня передаёте свой позитивный опыт внукам и правнукам. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Эту веру вы сохранили и поныне, и она помогает вам оставаться в строю. Многие из вас и сегодня, преодолевая болезни, живут активно: являются членами общественных организаций пенсионеров, участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом.
Долгих же вам лет, активности, сердечного тепла, любви детей и внуков, душевного спокойствия, благополучия и счастья!
Управляющая Отделением Пенсионного фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре Зайцева Татьяна Сергеевна