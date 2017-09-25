Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

  • Русский
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!

Для всех нас это особый праздник - символ единства и преемственности поколений, связи времен.

В этот день принято отдавать заслуженную дань уважения и почтения старшему поколению, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом.

Вы достойно воспитывали детей, а сегодня передаёте свой позитивный опыт внукам и правнукам. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Эту веру вы сохранили и поныне, и она помогает вам оставаться в строю. Многие из вас и сегодня, преодолевая болезни, живут активно: являются членами общественных организаций пенсионеров, участвуют в патриотическом воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом.

Долгих же вам лет, активности, сердечного тепла, любви детей и внуков, душевного спокойствия, благополучия и счастья!

Управляющая Отделением Пенсионного фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре Зайцева Татьяна Сергеевна

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры