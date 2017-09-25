Еремей Айпин провёл заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера

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Еремей Айпин провёл заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера

Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин провёл заседание вверенной ему структуры.

В нём приняли участие депутаты, входящие в состав Ассамблеи, – Руслан Проводников, Александр Новьюхов, Александр Филипенко, а также руководители ряда структурных подразделений исполнительных органов государственной власти региона, сотрудники аппараты окружного парламента.

В ходе заседания обсуждены вопросы повестки дня десятого заседания Думы автономного округа, среди них вопросы о внесении изменений в Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных отношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Также заслушана информация об исполнении окружного Закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2016 году.

Собравшиеся обсудили предложения по совершенствованию федерального и регионального законодательства и запросили дополнительную информацию по финансированию мероприятий, направленных на поддержку традиционного образа жизни и традиционных форм хозяйствования коренных жителей региона.

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