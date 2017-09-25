27 сентября 2017 года – Всемирный день туризма

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27 сентября 2017 года – Всемирный день туризма

Уважаемые жители автономного округа!

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и от меня лично примите поздравления со Всемирным днём туризма!

 

Человеку всегда было свойственно стремление к путешествиям, открытию неизведанных территорий.

Сегодня туризм стал важной частью жизни современного общества, позволяя каждому интересно и полноценно отдохнуть, получить новые впечатления, пополнить свои эмоциональные и физические силы через познание окружающего мира.

В этом отношении Югра является уникальным регионом, где пересекаются история и современность, удивляет самобытность культуры малых этносов, вдохновляет красота первозданной северной природы.

Сегодня на территории автономного округа активно развиваются многие виды туризма, совершенствуется сфера гостиничного хозяйства и сервиса, появляются новые, привлекательные для путешественников маршруты.

Успехи и достижения туриндустрии – заслуга людей, занятых в этой отрасли, их компетентность, энтузиазм.

Желаю всем специалистам туристической отрасли успехов, ярких идей,  интересных проектов, финансовой стабильности, а всем туристам – незабываемых путешествий и удивительных открытий!

Председатель Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры Борис Хохряков

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