27 сентября 2017 года – Всемирный день туризма

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Уважаемые жители автономного округа!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от меня лично примите поздравления со Всемирным днём туризма!
Человеку всегда было свойственно стремление к путешествиям, открытию неизведанных территорий.
Сегодня туризм стал важной частью жизни современного общества, позволяя каждому интересно и полноценно отдохнуть, получить новые впечатления, пополнить свои эмоциональные и физические силы через познание окружающего мира.
В этом отношении Югра является уникальным регионом, где пересекаются история и современность, удивляет самобытность культуры малых этносов, вдохновляет красота первозданной северной природы.
Сегодня на территории автономного округа активно развиваются многие виды туризма, совершенствуется сфера гостиничного хозяйства и сервиса, появляются новые, привлекательные для путешественников маршруты.
Успехи и достижения туриндустрии – заслуга людей, занятых в этой отрасли, их компетентность, энтузиазм.
Желаю всем специалистам туристической отрасли успехов, ярких идей, интересных проектов, финансовой стабильности, а всем туристам – незабываемых путешествий и удивительных открытий!
Председатель Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Борис Хохряков