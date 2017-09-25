27 сентября 2017 года – День воспитателя и всех дошкольных работников

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27 сентября 2017 года – День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые педагоги дошкольных учреждений Югры!

От имени депутатов Думы автономного округа и от меня лично примите поздравления с профессиональным праздником!

 

Эта дата, возникшая в календаре относительно недавно, приурочена историческому событию – открытию осенью 1863 года первого российского детского сада в Санкт-Петербурге.

Счастливое детство малышей зависит от многих факторов, в первую очередь, от  заботы и любви родителей, близких людей. Не менее важны в воспитании и мудрость наставников, их опыт, умение взаимодействовать с ребёнком, его семьёй. С помощью педагогов дети познают мир и природу, получают навыки общения с окружающими людьми, учатся любить и беречь свою Родину.

Среди специалистов дошкольного образования, людей творческих, увлечённых, немало новаторов, разработчиков уникальных авторских методик и программ, словом, таких, кто работает инициативно, с душой, щедро отдавая малышам тепло своего сердца.

Дорогие друзья! Пусть ваши доброта, внимание вернутся к вам сторицей, пусть прирастают силы и энергия, успешно воплощаются идеи. Желаю вам всех благ, достижения новых профессиональных вершин, успехов, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Помните, его будут строить наши дети! С праздником!

Председатель Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры Борис Хохряков

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Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
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Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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