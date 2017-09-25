В Окружном Доме народного творчества назвали победителей окружного интернет-конкурса проектов, направленных на развитие семейного творчества

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25 сентября 2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялось заседание художественно-экспертного совета по подведению итогов и определению победителей окружного интернет-конкурса проектов, направленных на развитие семейного творчества
Цель конкурса – поддержка семейного творчества посредством создния банка проектов для методического обеспечения развития данного направления в культурно-досуговых учреждениях муниципальных образований Югры.
К участию в конкурсе приглашались специалисты муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, руководители творческих центров и клубов, детских и юношеских творческих центров, коллективов и объединений, работающие в сфере народного творчества на территории Югры.
В этом году в интернет-конкурсе проектов приняли участие работники культурно-досуговых учреждений из Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского, Кондинского и Ханты-Мансийского районов, а также города Сургут
При рассмотрении работ члены художественно-экспертного совета руководствовались следующими критериями оценок:
- Соответствие тематике конкурса;
- Оригинальность идеи и творческого замысла;
- Соответствие содержания избранной номинации;
- Качество оформления проекта.
По итогам работы экспертного совета победителями конкурса стали:
В номинации «Таланту нужно помогать…»:
1 место – Вшивкова Галина Владимировна (сп Алябьевский, Советский район) – за проект «Крепкая семья – крепкая Россия»;
2 место – Тогулева Екатерина Викторовна (п. Коммунистический, Советский район) - за проект «Программа по организации досуговых мероприятий для молодых семей «Я и ты – семья Югры!»
3 место – Волкова Анастасия Владимировна (гп. Междуреченский, Кондинский район) – за проект «Муниципальная многопрофильная учебно-творческая программа «Город мастеров»
3 место – Долгих Анна Борисовна (с.Охтеурье, Нижневартовский район) – за проект «Подари радость детям»
В номинации «Творцы от мала до велика» места распределились следующим образом:
1 место – Менщикова Анна Александровна (гп. Пойковский, Нефтеюганский район) – за проект «Фестиваль читающих семей «Под книжным зонтиком»»;
2 место – Яковлева Ираида Васильевна и Моренкова Наталья Александровна (сп. Сингапай, Нефтеюганский район) – за проект «Фестиваль творчества «Семейный вернисаж»;
3 место – Пылаева Ольга Владимировна (п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район) – за проект «Концерт семейного творчества «Музыка из любимых мультфильмов».
Проекты победителей войдут в электронный сборник, который будет размещён на сайте Окружного Дома народного творчества.