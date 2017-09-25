В Окружном Доме народного творчества назвали победителей окружного интернет-конкурса проектов, направленных на развитие семейного творчества

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В Окружном Доме народного творчества назвали победителей окружного интернет-конкурса проектов, направленных на развитие семейного творчества

25 сентября 2017 года в Окружном Доме народного творчества состоялось заседание художественно-экспертного совета по подведению итогов и определению победителей   окружного интернет-конкурса проектов, направленных на развитие семейного творчества

Цель конкурса – поддержка семейного творчества посредством создния банка проектов для методического обеспечения развития данного направления в культурно-досуговых учреждениях муниципальных образований Югры.

К участию в конкурсе приглашались специалисты муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, руководители творческих центров и клубов, детских и юношеских творческих центров, коллективов и объединений, работающие в сфере народного творчества на территории Югры.

В этом году в интернет-конкурсе проектов приняли участие работники культурно-досуговых учреждений из Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского, Кондинского и Ханты-Мансийского  районов, а также города Сургут

При рассмотрении работ члены художественно-экспертного совета руководствовались следующими критериями оценок:

- Соответствие тематике конкурса;

- Оригинальность идеи и творческого замысла;

- Соответствие содержания избранной номинации;

- Качество оформления проекта.  

По итогам работы экспертного совета победителями  конкурса стали:

В номинации «Таланту нужно помогать…»:

1 место –  Вшивкова Галина Владимировна (сп Алябьевский, Советский район) –  за проект «Крепкая семья – крепкая Россия»;

2 место –  Тогулева Екатерина Викторовна (п. Коммунистический, Советский район) -  за проект «Программа по организации досуговых мероприятий для молодых семей «Я и ты – семья Югры!»

3 место –  Волкова Анастасия Владимировна (гп. Междуреченский, Кондинский район) – за проект  «Муниципальная многопрофильная учебно-творческая программа «Город мастеров»

3 место –  Долгих Анна Борисовна (с.Охтеурье,  Нижневартовский район) – за проект  «Подари радость детям»  

В номинации «Творцы от мала до велика» места распределились следующим образом:

 1 место –  Менщикова Анна Александровна (гп. Пойковский, Нефтеюганский район) – за проект   «Фестиваль читающих семей «Под книжным зонтиком»»;

2 место – Яковлева Ираида Васильевна и Моренкова Наталья Александровна (сп. Сингапай, Нефтеюганский район) – за проект «Фестиваль творчества «Семейный вернисаж»;

3 место –  Пылаева Ольга Владимировна (п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район) – за проект «Концерт семейного творчества «Музыка из любимых мультфильмов».

Проекты победителей войдут в электронный сборник, который будет размещён на сайте Окружного Дома народного творчества.

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