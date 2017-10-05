«Количество услуг налоговых органов в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Югры увеличилось до пятнадцати»

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Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) являются для граждан округа дополнительной площадкой получения услуг налоговых органов.
На сегодняшний день количество услуг, которые жители Югры могут получить в МФЦ, увеличилось и теперь, в центрах можно подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, а также заявление о доступе к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Всего на площадке МФЦ будет оказываться 15 услуг налоговых органов, таких, как прием заявлений о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц, уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами и других.
Возможностью получения услуг в МФЦ с каждым годом пользуется все большее количество граждан округа, если в 2015 году было оказано порядка 21 тысячи услуг, то в 2016 году их количество составило более 55 тысяч.
Таким образом, можно судить о востребованности услуг налоговых органов в МФЦ Югры, поскольку это дает налогоплательщику право выбора наиболее удобной для себя площадки получения государственных услуг, а значит, перечень услуг будет расширяться!