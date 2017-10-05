В Югре продолжают отмечать «точки» маршрутов и места исследований А.А. Дунина-Горкавича

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Новые памятные знаки краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» появятся на карте Югры.
Стелы установят в местах, где жил и трудился исследователь Тобольского Севера Александр Дунин-Горкавич. На них будет указана дата пребывания лесовода и выдержка с описанием места из трудов ученого.
30 сентября 2017 года историческая отметка «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» появится в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. Памятный знак установят на мысу протоки Горная.
Позже, 3 и 4 октября 2017 года, географические точки маршрутов и исследований краеведа и лесовода отметят на территории Белоярского района в деревне Юильск и сёлах Полноват и Казым.
Отметим, в июле 2017 года Белоярский район стал стартовой площадкой реализации масштабного краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича». Здесь 8 июля 2017 года в селе Ванзеват установили первый в истории проекта памятный знак «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича». 12 июля историческая отметка появилась в деревне Нумто.
Широкой общественности проект презентовали в День работников леса на Югорском лесном форуме, который прошел в Ханты-Мансийке 13 сентября. В этот день памятный знак краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» открыли у административного здания природного парка «Самаровский чугас», там, где по данным историков, в конце 19 века и проводил свои исследования Александр Дунин-Горкавич.
На сегодняшний день в Югре установили 3 памятных знака краеведческого эколого-просветительского проекта «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича». Желание и готовность отметить географические точки мест жизни и работы ученого проявили практически все администрации муниципальных образований региона.
Специалисты лесного хозяйства автономного округа уверены, в будущем краеведческий эколого-просветительский проект «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» станет неким путеводителем, и будет востребован не только научным сообществом, лесоводами и студентами, но и туристами.