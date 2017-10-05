Окружной газете «Ханты ясанг» исполняется 60 лет

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3-5 октября 2017 года в городе Ханты-Мансийске в рамках празднования юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию газеты «Ханты ясанг» и 100-летнему юбилею первого редактора газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григория Дмитриевича Лазарева, состоится VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы 2017 года
Участниками юбилейных мероприятий окружной газеты и Всероссийского фестиваля станут финно-угорские журналисты из Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Пермского края, республики Коми, Башкортостана, Ненецкого автономного округа, а также журналисты и внештатные авторы Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ханты-Мансийского автономных округа – Югры.
История окружной газеты «Ханты ясанг» уходит в прошлое столетие. Её первый номер вышел в свет 1 ноября 1957 года. Первым редактором газеты был фронтовик, хантыйский писатель Григорий Дмитриевич Лазарев. Сегодня газета знакомит читателей с жизнью коренных народов Югры. За эти годы в газете изменилось многое, но осталось самое главное – трогательная любовь к родному краю и родному языку, верность национальным и журналистским традициям.
Первый Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы состоялся в городе Йошкар-Оле в октябре 2003 года. Он проводился во многих финно-угорских республиках, в Югре Фестиваль проводится впервые.
В рамках юбилея запланирована обширная информационно-познавательная и культурная программа, включающая встречу с депутатами Думы и Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры, пленарное заседание, круглый стол на тему «Внедрение новых информационных технологий в финно-угорских СМИ», награждение победителей конкурса Всероссийского Фестиваля финно-угорской прессы 2017 года. Кроме того, участники Фестиваля познакомятся с деятельностью культурно-образовательных и историко-этнографических учреждений города Ханты-Мансийска.
Организаторами юбилейных мероприятий выступают Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры, Автономное учреждение ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион», Бюджетное учреждение Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».