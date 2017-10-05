1 октября – Международный день пожилого человека

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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживают 243 178 граждан старше трудоспособного возраста (14,8% населения автономного округа). По прогнозу, к 2020 году в автономном округе будут проживать 346 590 пенсионеров по старости (21,6% населения автономного округа). Одно из закономерных последствий старения как социально-демографического процесса – рост потребности в социальных услугах, влияющий на развитие системы социального обслуживания населения.
Как сообщили в департаменте социального развития Югры, в целях совершенствования системы социальных служб в регионе, утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013-2018 годы)».
Наиболее востребованным у пожилых людей является социальное обслуживание на дому. За последние 5 лет количество обслуживаемых на дому граждан увеличилось на 20% и составило на начало 2017 года 5 370 человек. Очередность на социальное обслуживание на дому в Югре отсутствует.
«В современных условиях необходимо непрерывно работать над повышением качества жизни людей и развивать сферу социального обслуживания, используя различные методы. Кроме привычных, устоявшихся видов деятельности, направленных на повышение эффективности работы с гражданами, возникает потребность в разработке и внедрении инновационных методов и современных технологий социального обслуживания. В Югре накоплен богатейший опыт внедрения современных технологий в деятельность социальных служб», - отметила начальник управления социального обслуживания населения департамента Тереза Пономарева.
С 2012 года в регионее действует программа семейного ухода за пожилыми людьми «Приемная семья для пожилого гражданина». Организация приемной семьи для граждан пожилого возраста, проживающих на территории автономного округа, направлена на повышение качества жизни указанных граждан, укрепление традиций взаимопомощи, повышение нравственной и гражданской активности в решении социальных проблем. «Реализация такой технологии социальной работы как приемная семья позволяет пожилому человеку получать необходимые социальные услуги, преодолевать одинокими пожилыми людьми одиночество, тем самым повысить качество жизни граждан старшего поколения. Технология подтвердила востребованность и своевременность ее внедрения, так как дает возможность пожилому человеку получать необходимую помощь и уход в домашней обстановке. В настоящее время на территории автономного округа действуют 136 приемных семей», - рассказала Тереза Пономарева.
В автономном округе успешно реализуется технология по предоставлению сертификатов на оплату услуг по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (услуги сиделки), которая дает возможность тяжелобольному человеку получать поддержку и соответствующий уход в течение терминального периода заболевания. В настоящее время соответствующим уходом обеспечены 13 человек.
С 2015 года в Югре действует проект с механизмами государственно-частного партнерства «Резиденция для пожилых». В настоящее время в автономном округе работает 3 частных пансионата общей вместимостью 51 койко-место, из которых 27 обеспечены средствами регионального бюджета (сертификаты на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами).
«В «Резиденциях для пожилых» созданы комфортные условия, приближенные к домашним, с обеспечением круглосуточного ухода, регулярного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих, организован досуг», - отметила Тереза Пономарева.
Также в Югре осуществляются технологии социальной реабилитации и оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания.
Социальная реабилитация в условиях стационара на сегодняшний день реализуется в 4 учреждениях социального обслуживания автономного округа (101 койко-место): геронтологический центр, г. Сургут, 35 койко-мест; социально-оздоровительный центр «Сыновья», 48 койко-мест; комплексные центры социального обслуживания населения «Фортуна», Кондинский район, 10 койко-мест, с 2016 года «Альянс», Березовский район, 7 койко-мест, с 2017 года «Доброта», Октябрьский район, 8 койко-мест.
В период пребывания в учреждении пожилым людям предоставляются оздоровительные процедуры, показанные им по состоянию здоровья с учетом проведенной диагностики и назначенные врачами-специалистами. Спектр предоставляемых услуг по оздоровлению включает лечебную физкультуру, массаж, посещение сенсорной комнаты, физиолечение, фитотерапию. С учетом инфраструктурных возможностей – водолечебные процедуры, галотерапия, посещение бассейна, сауны.
Кроме того, в 18 комплексных центрах социального обслуживания населения действуют 23 социально-реабилитационных отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, которыми предоставляется комплекс мероприятий.
С 2013 года действуют школы для обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными людьми (работников организаций социального обслуживания и родственников тяжелобольных граждан). Программа предназначена для обучения методам организации ухода в домашних условиях, контроля за жизненно важными функциями организма у тяжелобольных, проведению санитарно-гигиенические процедур, навыкам кормления, применения технических средств реабилитации и средств ухода.
Для повышения эффективности оказания помощи тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, членам их семей, с целью оказания поддержки семьям, самостоятельно осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста без помощи социальных служб с 2015 года в Югре внедрена новая форма межведомственной работы – мультидисциплинарные бригады по оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи.
«Система межведомственного взаимодействия направлена на выявление граждан, нуждающихся в социальной или медицинской помощи, и своевременное реагирование учреждений социального обслуживания или медицинских организаций. Учреждением социального обслуживания при выявлении гражданина определяется его потребность в социальных услугах, нуждаемость родственников в обучении уходу за пожилым или тяжелобольным человеком, оценивается психологический статус семьи. В настоящее время в Югре действует 43 мультидисциплинарные бригады во всех муниципальных образованиях автономного округа», - отметила Тереза Пономарева.
В целях создания условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан пожилого возраста в получении непрерывного образования в 24 учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов продолжается обучение граждан старшего поколения по программе «Университет третьего возраста».
Обучение осуществляется в рамках деятельности 11 факультетов: «Информационные технологии и компьютерная грамотность», «Здоровье и физическая активность», «Правовые знания», «Финансовая грамотность», «Волонтеры серебряного возраста», «Социальный туризм», «Культура и искусство», «Психология», «Растениеводство», «Творческое развитие личности», «Безопасность жизнедеятельности».
В 2017 году на факультетах проведены 4934 занятия, которые посетили 2024 человек, полный курс обучения прошли 1374 чел.
«Важно, что реализуемые и планируемые к реализации инновационные технологии социальной работы с гражданами старшего поколения, направлены на повышение качества жизни пожилых людей, повышение продолжительности жизни, сохранение здоровья и активного долголетия, активное привлечение к решению проблем граждан старшего поколения негосударственных организаций, благотворителей и волонтеров», - сказала начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева.