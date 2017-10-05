Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации Яношом Баллой

- Русский
Стороны обсудили текущее сотрудничество между автономным округом и Венгрией и планы на будущее. Югру с Венгрией связывают давние и тесные связи, как на региональном, так и на муниципальном уровнях, основанные, прежде всего, на принадлежности венгров, и коренных народов Югры – ханты и манси – к финно-угорской группе уральской языковой семьи.
В июне 2008 года округ был выбран площадкой для проведения V Всемирного конгресса финно-угорских народов. Одним из высоких гостей Конгресса стал Президент Венгрии Ласло Шойом. Округ передал эстафету проведения Всемирного конгресса финно-угорских народов венгерскому городу Шиофоку (сентябрь 2012 года).
Много интересных совместных проектов реализовано в сфере культуры и искусства. В сентябре 2017 года представители научного сообщества Венгрии приняли участие в проекте, посвященном 80-летию со дня рождения выдающегося мансийского писателя Ювана Шесталова, реализованном региональными общественными организациями Общиной коренного малочисленного народа манси «Тагт махум» («Люди с Сосьвы») и «Спасение Югры». Принято решение о проведении данного мероприятия на ежегодной основе.
23-25 октября 2017 года в Югре состоится третий Международный конгресс традиционной художественной культуры: проблемы фундаментальных исследований народного искусства, в котором также подтвердили свое участие венгерские партнеры.
Успешно сотрудничает с Венгрией Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. 20 февраля 2016 года в Ханты-Мансийске в Международный день родного языка прошла образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках». Участие в акции принимала кафедра финноугроведения Сегедского университета.
Хороший опыт сотрудничества накоплен в сфере науки и образования Югорским государственным университетом: взаимные стажировки студентов, в том числе языковые, совместные научные исследования, участие в программе Темпус «Развитие магистерских программ по туризму в сибирских регионах».
С 2006 года в Югорском государственном университете работает Кабинет Венгерского языка.
В июле 2016 года делегация города Залаэгерсег приняла участие в Международных соревнованиях на кубок губернатора автономного округа по гребле на обласах.
Продолжается успешное сотрудничество между городами-побратимами Залаэгерсег и Сургутом. Побратимское соглашение заключено в 1995 году. Главные направления сотрудничества – организация летнего отдыха детей и взаимодействие в сохранении культурного наследия финно-угорских народов.
Губернатор Югры Наталья Комарова выразила мнение, что в плане реализации инвестиционно-экономического потенциала между округом и Венгрией есть над чем работать. Внешнеторговый оборот Югры с Венгрией невысок, с каждым годом сокращается. В 2016 году он составил 4,1 млн долларов США (в 2015 году этот показатель составлял 16,8 млн долларов США).
Было отмечено, что предприниматели Югры и Венгрии заинтересованы в совместных проектах.
В апреле 2015 года состоялась бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа в Будапешт, Залаэгерсег, Хевиз. В состав бизнес-делегации вошли представители 7 югорских предприятий. Состоялось подписание соглашения о принципах взаимодействия между Торговым представительством Российской Федерации в Венгрии и Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры», соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой автономного округа и Торгово-промышленной палатой Венгрии, два документа о сотрудничестве подписано между нашими предприятиями.
По итогам договоренностей, достигнутых в ходе встречи Генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Сергея Сюча с деловыми кругами Югры в 2016 году, в апреле 2017 года Центром поддержки экспорта Югры была организована деловая миссия в Венгрию. В миссии приняли участие представители 8 предприятий малого и среднего бизнеса Югры, которые представили экспортный потенциал Югры.
Как отметила Наталья Комарова, в Югре созданы благоприятные условия для инвесторов и правительство округа делает все возможное для сохранения благоприятного инвестиционного климата в округе и привлечения хорошо зарекомендовавших себя инвестиционных компаний.
22 декабря 2016 года между правительством автономного округа и акционерным обществом «Уральская водная компания», (одним из акционером является венгерская компания «Венгерская Евровода»), было заключено соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения – организация и активизация процессов реформирования и модернизации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях автономного округа на основе механизмов государственно-частного партнерства. В целях заключения концессионных соглашений, АО «Уральская водная компания» в мае 2017 года направлены в города Пыть-Ях, Урай соответствующие инициативы. В настоящее время эти инициативы обсуждаются, включая существенные условия проектов концессионных соглашений в отношении отдельных объектов систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Пыть-Яха и Урая.
«Правительство Югры в соответствии со своими полномочиями готово оказать поддержку в реализации мероприятий по подготовке передачи имущественных комплексов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях автономного округа в концессию», - заверила посла губернатор округа.
В ходе встречи было отмечено, что перспективными направлениями совместной работы автономного округа с венгерскими партнерами остаются исследования для внедрения инновационных технологий; реализация совместных инвестиционных проектов в сфере лесоперерабатывающей отрасли, курортологии и здравоохранения, ЖКХ; взаимодействие между туроператорами Югры и Венгрии по обмену туристами, опытом в сфере маркетинга туристских направлений и стандартов обслуживания.
Губернатор округа Наталья Комарова пригласила Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Российской Федерации на международные мероприятия Югры: 24-25 октября 2017 года в автономном округе пройдет XVI межрегиональная специализированная выставка – форум «Энергоэффективность – стратегический вектор развития», 17-19 ноября – туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2017», 28 – 29 ноября – Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы».
«В этом году столица автономного округа Ханты-Мансийск выиграл право стать новогодней столицей России. Мы приглашаем гостей из Венгрии провести у нас любимый праздник всех народов. В 2018 году будем рады видеть венгерских коллег на X Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, Международных соревнованиях на кубок губернатора автономного округа по гребле на обласах, Вторых Шесталовских чтениях», - сказала глава региона.
В завершение встречи Наталья Комарова поблагодарила Яноша Баллу за интерес к развитию сотрудничества с Югрой.