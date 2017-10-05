Пленарное заседание Координационного совета проходит в Сургуте

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Мероприятие осуществляется под руководством Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова. В заседании также принимают участие депутат Государственной думы РФ Татьяна Гоголева, вице-спикер окружного парламента, заместитель Председателя Координационного совета Александр Сальников, заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, региональные парламентарии Любовь Малышкина, Ирина Урванцева, заместитель Председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова, Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Моховикова, представители Правительства автономного округа, руководители органов исполнительной и представительной власти муниципальных образований, сотрудники аппарата окружной Думы.
Борис Хохряков, предваряя работу заседания, сказал, что сегодня во многих государствах отмечают Всемирный день учителя. В связи с этим он обратился со словами поздравления к собравшимся, среди которых присутствовали те, кто получил педагогическое образование и ранее трудился в системе образования.
Далее Борис Сергеевич обратил внимание на высокие темпы строительства в муниципалитете, возведение новых масштабных объектов, которые радуют взгляд и являются визитной карточкой города.
Переходя к повестке дня, он обозначил темы, которые будут обсуждаться в ходе заседания, подчеркнув их значимость для жителей Югры.
Тему депутатского контроля за проведением работ по текущему и капитальному ремонту автодорог озвучила в своём выступлении председатель Думы Сургута Надежда Красноярова, которая сообщила, что данный вопрос долгое время оставался самой злободневной проблемой. Для её устранения была создана рабочая группа. В распоряжение специалистов ежедневно поступали данные о ходе работ, позволяющие осуществлять полноценный контроль за процессом ремонта, выявлять нарушения, оперативно реагировать на ситуацию, обеспечивая тем самым высокое качество автодорог. За три года приняты необходимые нормативные правовые документы в данной сфере, упорядочены сроки ремонта, закреплены кураторы за объектами и, как следствие, снижены риски дополнительной нагрузки на бюджет. В настоящее время городская Дума проводит активную работу в социальных сетях, что позволяет тесно взаимодействовать с общественностью. Этому способствует и проект «300 сургутян», нацеленный на получение конструктивных предложений и замечаний от жителей муниципалитета. «Мы должны выполнять наказы своих избирателей, а наказ – сделать городские дороги такими, чтобы они соответствовали статусу нашего города, развитого индустриального центра Югры, – один из главных», – резюмировала Надежда Красноярова.
Опытом обеспечения земельными участками льготных категорий граждан поделился председатель Думы Югорска Вячеслав Климин. Он, в частности, сказал, что главная цель выделения таких наделов заключается в предоставлении горожанам возможности строительства индивидуального жилого дома. Результатом проекта должно стать освоение 19-го микрорайона Югорска, ликвидация очерёдности, улучшение жилищных условий льготников. Общая площадь территории, предназначенной для реализации проекта, составляет свыше 203 гектаров. По плану в текущем году предусмотрено выделить 156 земельных наделов, в 2018 – 157, а к 1 марта 2019 года – обеспечить всех нуждающихся граждан льготных категорий земельными участками. В перспективе на территории микрорайона должны разместиться не только жилые дома, но и спортивные и детские площадки, зоны отдыха, архитектурные формы благоустройства, общеобразовательная школа, детский сад, физкультурный комплекс с плавательным бассейном, торговые центры, объекты общественно-делового, культурного назначения и коммунального обслуживания. В настоящее время ведётся работа по формированию дорожной инфраструктуры, а также снабжению электроэнергией и газификации этой части города.
Не меньший интерес участников заседания вызвал доклад о развитии агропромышленного комплекса Югорска, также представленный Вячеславом Климиным. По словам выступающего, данный сектор экономики развивается достаточно динамично. В общем объёме регионального производства сельскохозпродукции удельный вес мяса, произведённого в Югорске, составляет 11,2%, молока – 11,5%. Основными направлениями являются молочное животноводство, мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Реализацию продукции осуществляют 8 крестьянских хозяйств. В настоящее время в городе построены свинарники, коровники, птичники. Создана необходимая в животноводстве инфраструктура – ветеринарная лаборатория, сенохранилища, бойни, склады для готовой продукции, закуплена сельскохозяйственная техника. Приобретён колбасный цех, функционирует молокозавод, где осуществляется выпуск сливок, творога, сыра, йогурта. В итоге производится 37 видов молочной продукции и 81 вид мясной.
Положительной динамике развития АПК во многом способствует государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках окружной программы по развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
После короткого перерыва пленарное заседание будет продолжено.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры,
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа