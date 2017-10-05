Финно-угорские журналисты встретились в Югре

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3-5 октября 2017 года в городе Ханты-Мансийске в рамках празднования юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию газеты «Ханты ясанг» и 100-летнему юбилею первого редактора газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григория Дмитриевича Лазарева, состоялся VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы 2017 года.
Поздравить юбиляров и принять участие в VIII Всероссийском фестивале финно-угорской прессы приехали журналисты из Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Пермского края, республики Коми, а также журналисты и внештатные авторы Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ханты-Мансийского автономных округа – Югры.
История окружной газеты «Ханты ясанг» уходит в прошлое столетие. Её первый номер вышел в свет 1 ноября 1957 года. Первым редактором газеты был фронтовик, основоположник хантыйской литературы, писатель Григорий Дмитриевич Лазарев. С 2002 года Объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» возглавляет Раиса Решетникова. Сегодня газета знакомит читателей с жизнью коренных народов Югры. За эти годы в газете изменилось многое, но осталось самое главное – трогательная любовь к родному краю и родному языку, верность национальным и журналистским традициям.
Говоря о Всероссийском фестивале финно-угорской прессы, напомним, что первый состоялся в городе Йошкар-Оле в октябре 2003 года. Впоследствии он проводился во многих финно-угорских республиках, в Югре фестиваль проводится впервые.
В рамках юбилея была проведена обширная информационно-познавательная и культурная программа.
Уже в день заезда некоторые участники смогли посетить библиотеку Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Директор института Виктория Сподина рассказала о 25-летней работе учреждения, за время которого накоплен огромный научный потенциал, выращены квалифицированные кадры. Работа института направлена на изучение, сохранение, популяризацию традиционной культуры, мировоззрения и языков коренных малочисленных народов округа. Начальник библиографического отдела Елена Степанова познакомила гостей с персональными выставками ведущих учёных обско-угорского мира, которые внесли неоценимый вклад в научно-исследовательскую деятельность Югры. Научный сотрудник института Светлана Ерныхова представила гостям электронный депозитарий, посредством которого любой желающий может услышать в исполнении носителей традиционной культуры фольклорные произведения на всех диалектах хантыйского и мансийского языков.
Интересна и познавательна была экскурсия в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Гости познакомились с выставками, рассказывающими о жизни и быте обских угров, с литературным музеем, посвящённым памяти великого мансийского поэта и писателя Ювана Шесталова. Напомним, мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова был создан в 2014 году. Сестра поэта Альбина Михнина (Шесталова) поделилась воспоминаниями из жизни своего знаменитого брата.
Утро следующего дня для гостей началось с посещения открытой экспозиции Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Неподдельный интерес у финно-угорских журналистов
вызвал мастер-класс по плетению циновки, они попеременно пробовали свои силы в традиционном ремесле.
Воспитанники Детского этнокультурно-образовательного центра «Лыланг союм» («Живой ручеёк») покорили сердца всех гостей и участников Всероссийского фестиваля финно-угорской прессы. Под руководством директора центра Татьяны Вадичуповой, творческих педагогов Раисы Гаврильчик, Алексея Рещикова, Владимира Мерова нашему вниманию была представлена обширная концертная программа с яркими выступлениями талантливых детей. Традиционные наигрыши на национальных инструментах плавно сменялись танцами и песнями обских угров.
Интересно прошла встреча с депутатами Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Еремеем Айпиным, Надеждой Алексеевой, депутатом Государственной Думы Татьяной Гоголевой, советниками и помощниками депутатов окружной думы. Вниманию участников юбилейных мероприятий был представлен фильм об истории создания и 20-летней деятельности Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера. Продолжилась встреча награждением юбиляров и людей, внесших неоценимый вклад в сохранение и развитие языков и культур коренных народов Югры. Так, благодарственные письма от депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой получили М.С. Мерова и Н.В. Плотникова, председатель Ассамблеи Еремей Айпин вручил памятные медали директору Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Р.Г. Решетниковой, начальнику управления печати и массовых коммуникаций министерства культуры, печати по делам национальностей республики Марий Эл В.А. Маркину, благодарственные письма и цветы сотрудникам национальных газет В.Е. Енову, Н.В. Рагимовой и Л.И. Теткиной. Церемония награждения продолжилась конструктивным разговором о законотворческих инициативах, направленных на поддержку национальных СМИ округа, о финно-угорских культурных связях. Отдельное место было отведено литературной тематике.
Первый день фестиваля завершился посещением национальной деревни «Вонт корт» («Лесная деревня»). Экскурсия по территории этнической деревни продолжилась встречей с творческой журналисткой интеллигенцией, а также с руководителями общественных организаций обско-угорских народов.
Второй день работы фестиваля начался с торжественного открытия VIII Всероссийского фестиваля финно-угорской встречи и 60-летнего юбилея окружной национальной газеты «Ханты ясанг». С приветственными словами выступили заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, заместитель председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, председатель Межрегиональной общественной организации «Содружества финно-угорских журналистов» Николай Ишуткин, директор Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса Решетникова, а также ветеран национальной журналистики, хантыйская поэтесса Мария Волдина.
Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов зачитал от имени главы региона Натальи Комаровой поздравление в адрес коллектива газеты «Ханты ясанг». Затем по случаю 60-летнего юбилея окружной газеты состоялось вручение благодарственных писем и наград сотрудникам редакции. Так, Алексей Шипилов вручил благодарственные письма Марии Волдиной, Раисе Решетниковой, Людмиле Спиряковой, Владимиру Енову, Реональде Ользиной, Людмиле Зубакиной и Надежде Вах. Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Еремей Айпин отметил наградами Думы Югры: Надежду Рагимову, Ирину Самсонову. Благодарственное письмо от главы города Ханты-Мансийска было вручено Ирине Вялковой, а Благодарность от Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Ульяне Данило.
Церемония награждения продолжилась работой пленарного заседание на тему «Роль национальных СМИ в сохранении, развитии, популяризации языков и культуры народов России». Заместитель директора - начальник Управления национальной политики Сергей Тимошков поделился с гостями форума общими сведениями о регионе, дал социально-экономическую характеристику Югры, рассказал о законах, касающихся коренных малочисленных народов округа.
О современном состоянии финно-угорских печатных средств массовой информации рассказал председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество финно-угорских журналистов», главный редактор детского журнала «Чилисема» («Восход солнца») Николай Ишуткин.
Начальник управления печати и массовых коммуникаций, министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Владимир Маркин подготовил доклад на тему «Сегодняшние СМИ В Республике Марий Эл».
Название доклада Елены Миннигараевой, заместителя главного редактора газеты «Удмурт дунне» («Удмуртский мир») звучал так: «Республиканское издание «Удмурт дунне» – меняющая газета в меняющем мире».
О национальных изданиях в информационном пространстве Республики Коми рассказала генеральный директор АУ РК «Издательский дом коми» Елена Плетцер.
Главный редактор газеты «Иньвеньский край» Елена Коньшина рассказала об общей ситуации с печатными СМИ на коми-пермяцком языке.
О новых проектах Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», способствующих сохранению, развитию и популяризации языков и культуры обско-угорских народов, рассказала директор учреждения Раиса Решетникова.
Вторая половина дня была отведена круглому столу на тему «Внедрение новых информационных технологий в финно-угорских СМИ». Модераторами круглого стола выступили председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество финно-угорских журналистов», главный редактор детского журнала «Чилисема» («Восход солнца») Н.И. Ишуткин и директор Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Р.Г. Решетникова. Участники заседания говорили о роли детских изданий в воспитании молодой смены будущих журналистов и писателей, о роли фотокорреспондентов в развитии взаимодействия современного медийного информационного пространства на примерах национально язычных печатных изданий. Кроме того, был представлен подробный доклад о первом редакторе газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григории Дмитриевиче Лазареве, 100-летие которого хантыйский народ отметил 27 сентября 2017 года. Также была презентована книга «60 лет с читателями», приуроченная к юбилею окружной газеты «Ханты ясанг».
По окончании работы круглого стола финно-угорские журналисты приняли участие в церемонии награждения победителей конкурсов «СМИротворец» и VIII Всероссийского фестиваля финно-угорской прессы. Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина в номинации «Печать» за статьи «В Саранпауле наращивают поголовье оленей» и «Учитель с большой буквы» стала обладателем третьего места.
Победителями конкурса журналистских работ финно-угорских печатных СМИ стали: в номинации «За лучшую публикацию о выдающихся деятелях финно-угорского мира» – редакция газеты «Луима сэрипос», в номинации «Хранители традиций» – за лучшую серию материалов о людях, коллективах, диаспорах Югры – редакция газеты «Ханты ясанг», «За лучшую серию фоторепортажей о национальных традициях Югры» – фотокорреспондент газеты «Марий Эл» Денис Речкин. Среди детских и молодежных изданий «За лучшую культурно-просветительскую публикацию» победителем стала редакция детского журнала «Кизили» («Звёздочка»)Удмуртской Республики. Специальным призом «Мы живём в Югре» за серию публикаций о людях, приехавших в Югру из республик финно-угорского мира, была отмечена молодежная газета Республики Марий Эл «Кугарня» («Пятница»). Кроме того, специальными призами были отмечены: за организацию проекта «Наши читатели – наши помощники» редакция журнала «Кенеш» («Собеседник») Удмуртской республики, за проект «Финно-угорский мир» редакция газеты «Кама кытшын» («В круге Камы») Пермского края, за создание литературной студии при редакции журнала редакция газеты «Удмурт дунне» («Удмуртский мир»), за освещение удмуртских народных праздников общественно-политическая газета северных удмуртов «Иднакар» из города Глазова.
Отметим, что членами конкурсной комиссии было рассмотрено более ста конкурсных работ от 24 финно-угорских журналистов.
Юбилейные мероприятия, посвящённые 60-летию газеты «Ханты ясанг» и VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы 2017 года, завершились торжественным праздничным ужином и выступлениями творческих коллективов.
Напомним, организаторами юбилейных мероприятий выступили департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры, автономное учреждение ХМАО-Югры «Центр «Открытый регион» и бюджетное учреждение «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Ирина САМСОНОВА