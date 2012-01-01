Нижневартовск в 2018 году окончательно избавится от балочного фонда

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Губернатор Югры Наталья Комарова во время визита в Нижневартовск провела рабочую встречу с главой муниципалитета Василием Тихоновым. Руководители обсудили вопросы благоустройства города, сноса балков и переселения граждан из них, а также внедрения инициативного бюджетирования.
«Нижневартовск – один из крупнейших центров российской нефтяной промышленности, развивающийся город, и важно, чтобы в муниципалитете были созданы условия для удобного и комфортного проживания граждан. Знаю о ваших намерениях закрыть в ближайшее время тему сноса и переселения граждан из балочного фонда. Нам необходимо сверить планы, так как люди ждут своего переселения десятилетиями и нам ни в коем случае нельзя обмануть их ожидания», - сказала глава региона Наталья Комарова.
Как доложил глава города Василий Тихонов, в этом году в Нижневартовске в балках проживают около трехсот семей. С карты города с начала года уже исчезло 50 приспособленных для проживания строений. До конца года планируется снести 161 балок и около 110 в следующем году.
«Благодаря поддержке правительства округа в этом году на снос балков мы планируем направить порядка 380 миллионов рублей. Уже выдано 126 документов, которые позволят гражданам, проживающим в этих строениях, улучшить жилищные условия. Мы планируем в первом полугодии снести все балки. Я не сомневаюсь, что эту работу мы выполним», - сказал глава города.
Напомним, в 2012 году было разработано и утверждено постановление окружного правительства, которое позволило направлять средства из бюджета региона на снос приспособленных для проживания строений. Механизм, которого до этого в округе не было, позволил сдвинуть вопрос расселения граждан из балочного фонда с мертвой точки.
Обсуждая тему инициативного бюджетирования глава муниципалитета рассказал, что в Нижневартовске разработана и утверждена соответствующая программа. На ее реализацию планируется из бюджета территории ежегодно выделять около 30 млн рублей, еще около 1,5 млн рублей добавят партнеры, среди которых представители бизнес-сообщества города. Их распределением займется специальная комиссия, в состав которой войдут представители общественности и депутаты муниципальной Думы. Именно они будут оценивать и определять приоритетность того или иного проекта, претендующего на получение средств, предусмотренных инициативным бюджетированием. Повлиять на конкурсный отбор смогут и жители города. Предполагается, что все конкурсные проекты будут опубликованы в сети Интернет для голосования.
«Опыт инициативного бюджетирования – мировой. Он достаточно перспективный. Технология прозрачная, поэтому граждане доверяют ей. Это самое главное в отношениях между властью и обществом. На этом доверии реализовываются те проекты, в которых заинтересованы люди», - подчеркнула в завершении встречи Наталья Комарова.