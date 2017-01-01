Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с молодыми педагогами Нижневартовска

  • Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с молодыми педагогами Нижневартовска

Глава региона продолжает свою работу в столице Самотлора. Одним из мероприятий в графике Натальи Комаровой стал круглый стол: «Образовательное пространство города для молодых. Молодые педагоги – городу». В нем приняли участие педагоги из Нижневартовска, Нижневартовского района, Мегиона и Лангепаса, чей трудовой стаж не превышает одного месяца.

Наталья Комарова поздравила участников круглого стола с прошедшим Днем учителя и поблагодарила за то, что молодые специалисты выбрали одну из самых гуманных и нужных профессий.

«Сегодня я сошлюсь на Льва Толстого, отмечавшего: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель», - сказала губернатор Югры.

Молодые педагоги обсудили с Натальей Комаровой роль современного учителя в обществе, его профессиональные задачи, а также инновационные пути их решения.

Особенное внимание было уделено институту наставничества как важному инструменту адаптации и развития начинающих учителей. В Нижневартовске с этой задачей успешно справляется сообщество молодых педагогов «Педагог-НВ», нацеленное на создание оптимальных условий для профессионального роста молодых работников, в том числе и через участие в научно-практических конференциях, методических семинарах, конкурсах, выставках и педагогических советах.

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры