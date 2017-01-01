Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с молодыми педагогами Нижневартовска

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Глава региона продолжает свою работу в столице Самотлора. Одним из мероприятий в графике Натальи Комаровой стал круглый стол: «Образовательное пространство города для молодых. Молодые педагоги – городу». В нем приняли участие педагоги из Нижневартовска, Нижневартовского района, Мегиона и Лангепаса, чей трудовой стаж не превышает одного месяца.
Наталья Комарова поздравила участников круглого стола с прошедшим Днем учителя и поблагодарила за то, что молодые специалисты выбрали одну из самых гуманных и нужных профессий.
«Сегодня я сошлюсь на Льва Толстого, отмечавшего: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель», - сказала губернатор Югры.
Молодые педагоги обсудили с Натальей Комаровой роль современного учителя в обществе, его профессиональные задачи, а также инновационные пути их решения.
Особенное внимание было уделено институту наставничества как важному инструменту адаптации и развития начинающих учителей. В Нижневартовске с этой задачей успешно справляется сообщество молодых педагогов «Педагог-НВ», нацеленное на создание оптимальных условий для профессионального роста молодых работников, в том числе и через участие в научно-практических конференциях, методических семинарах, конкурсах, выставках и педагогических советах.