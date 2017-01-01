Объявлен конкурс грантов на развитие внутреннего и въездного туризма

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18 октября начинается прием заявок на участие в конкурсе грантов в форме субсидии из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма.
Стать его участниками могут граждане, осуществляющие деятельность по организации внутреннего, въездного туризма в автономном округе в соответствии с видами экономической деятельности, установленными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД».
Конкурс проводится по 4 номинациям:
- Развитие и создание дополнительных объектов туристской индустрии, реконструкция имеющихся объектов туристской индустрии;
- развитие и создание дополнительных этнографических объектов туристской индустрии, реконструкция имеющихся этнографических объектов туристской индустрии;
- развитие индустрии туристских сувениров (в том числе с этнографической составляющей);
- продвижение туристского продукта автономного округа (в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического туризма).
Документы на конкурс принимаются до 26 октября 2017. Они подаются в печатном виде на бумажном носителе в 1 экземпляре по адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64, 1 этаж, каб. 111, 115 и направляются на электронную почту komtur03@yandex.ru, с указанием «Документы на гранты в области туризма».
С дополнительной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте «Туризм в Югре» в разделе «Государственная поддержка туризма» и на официальном сайте Департамента www.depprom.admhmao.ru в разделе «Деятельность/Туризм в Югре».
Защита проектов и награждение победителей состоится на туристской выставке-ярмарке «ЮграТур 2017» с 17 по 19 ноября 2017 года.