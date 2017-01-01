Еремей Айпин посетил с рабочим визитом город Сургут

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Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин принял участие в ряде мероприятий и встреч в городе Сургуте.
Рабочая поездка парламентария началась с участия в заседании круглого стола, где были рассмотрены меры по противодействию коррупции на муниципальном уровне, который состоялся под председательством спикера окружного парламента Бориса Хохрякова.
«Антикоррупционная деятельность требует чёткого нормативно-правового регулирования и организации работы на местах для достижения главной цели – более рачительного использования имеющихся возможностей и ресурсов для обеспечения устойчивого развития страны, региона, муниципальных образований», – отметил Еремей Данилович.
На следующий день вице-спикер окружного парламента принял участие в пленарном заседании, также прошедшем в рамках Координационного совета.
Также в этот же день член Команды Югры Еремей Айпин провёл рабочие встречи в администрации Сургутского района с заместителями главы муниципального образования Алексеем Савенковым, Татьяной Османкиной и директором Департамента образования и молодёжной политики Ольгой Кочуровой.
На встречах обсуждались вопросы преподавания хантыйского языка в образовательных учреждениях Сургутского района, деятельности школ-интернатов и пришкольных интернатов, вопросы профильных структур по работе с гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа