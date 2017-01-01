Югру на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов представят 45 человек

- Русский
В правительстве Югры прошла пресс-конференция с участием делегатов ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 14 по 22 октября. Еще 20 югорчан поедут на фестиваль в качестве волонтеров. Как рассказал руководитель делегации, заместитель директора департамента образования и молодежной политики - начальник управления молодежной политики, дополнительного образования детей Геннадий Забайкин, югорчане прошли несколько отборочных этапов. Из всех претендентов, подавших заявки на участие в фестивале, было зарегистрировано 500 человек, которые, по мнению экспертов, соответствовали предъявляемым требованиям Национального подготовительного комитета.
«Конечно, это большая честь – представлять Югру на Всемирном форуме молодежи и студентов, - подчеркнул Геннадий Забайкин. – В Сочи будут организованы несколько площадок с общей программой «Стратегия развития мира до 2030 года». Мы будем максимально задействованы на них. Это и патриотические проекты, и научная, культурная, спортивная составляющие. Но главное – мы должны показать молодежи мира, что россияне – не агрессоры, в чем пытаются убедить мировую общественность западные СМИ, политики, что мы открыты для диалога и сотрудничества».
Югорские волонтеры уже прибыли в Сочи. Также уже готова выставочная площадка Югры. Как отметил руководитель делегации, она будет самой большой на молодежном форуме – 54 кв. метра. Югорская экспозиция имеет несколько эксклюзивных элементов. Один из них – очки 3D, в которые можно будет «увидеть Югру и влюбиться в Россию».
Журналисты интересовались, по каким критериям проходил отбор кандидатов. Делегаты ответили, что решающую роль играло успешное портфолио претендентов. У каждого югорского делегата это не только успешная учеба или работа, но и участие в общественной жизни муниципалитета, региона, победы в региональных и общероссийских конкурсах, форумах, олимпиадах.
Так, Руслан Богордаев является депутатом Думы Ханты-Мансийского района, заместителем председателя молодежного парламента Югры. «Буду участвовать в секции «Предпринимательство», а еще буду представлять на фестивале организацию обско-угорских народов, - сказал он. – Надеюсь провести мастер-классы по национальным видам спорта. Пусть мои ровесники попробуют метать тынзян на хорей или попрыгать через нарты – это не так просто, как может показаться».
Выпускница ЮГУ Виктория Курочкина намерена провести на фестивале квесты по стрелковым видам спорта. У нее уже есть опыт участия в организации соревнований разного уровня по биатлону в Ханты-Мансийске.
Студент Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Максим Вылков дважды участвовал в молодежных форумах «Утро», «Территория смыслов на Клязьме», работал волонтером на Сурдлимпийских играх, на этапе Кубка мира по биатлону. Несмотря на столь солидное портфолио, друзья считали, что у него нет шансов стать делегатом фестиваля, поскольку предпочтение отдавалось студентам вузов. «Это был лучший день в году, когда мне сообщили, что я зачислен в состав делегации», - заявил он журналистам.
Будущий врач-реаниматолог, студентка Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Екатерина Красникова отметила, что они постараются, чтобы отлучка в несколько дней не сказалась отрицательно на учебе и работе.
Всего на Всемирном молодежном фестивале в Сочи примут участие 20 тысяч человек из 150 стран.
Напомним, что первый фестиваль проходил в 1947 году в Праге. В те послевоенные годы важно было объединить молодежь под лозунгами мира и дружбы. Впрочем, мир и дружба актуальны и сегодня.
В России Всемирный фестиваль состоится уже в третий раз. До этого молодежные форумы мы принимали в 1957 и 1985 годах.