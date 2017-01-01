Школьник из Ханты-Мансийска стал призером финала конкурса научно-исследовательских проектов

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Школьник из Ханты-Мансийска стал призером финала конкурса научно-исследовательских проектов

Учащийся 10 класса средней общеобразовательной школы  №3 г. Ханты-Мансийска Антон Ульрих получил диплом второй степени финала конкурса научно-исследовательских проектов «Будущие ученые» Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+.

Проект «Биоплато для очистки воды и питания датчиков мониторинга» разработан школьником совместно с Михаилом
Назаровым (г. Москва) в период пребывания в образовательном центре «Сириус» на проектной смене «Большие вызовы» (1-24 июля 2017 года). Научным руководителем проекта выступила  методист направления «Агропромышленные и биотехнологии»  образовательного центра «Сириус» (Москва) Оксана Галахова.

Авторы проекта приглашены Экспертным советом конкурса для участия в суперфинале конкурса, который пройдет в декабре 2017 года.

Участие в проектной смене «Большие вызовы» стало возможным для Антона после победы на региональной инженерной компетентностной олимпиаде «Сириус» в апреле 2017 года с проектом «Изморось и дистиллированная вода (Создание установки для производства дистиллированной воды из измороси)».

Финал конкурса научно-исследовательских проектов учащихся 9-11 классов «Будущие ученые» состоялся 6-8 октября 2017 года в Москве на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В финале конкурса приняли участие более 500 школьников из всех субъектов Российской Федерации. 

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