Школьник из Ханты-Мансийска стал призером финала конкурса научно-исследовательских проектов

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Учащийся 10 класса средней общеобразовательной школы №3 г. Ханты-Мансийска Антон Ульрих получил диплом второй степени финала конкурса научно-исследовательских проектов «Будущие ученые» Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+.
Проект «Биоплато для очистки воды и питания датчиков мониторинга» разработан школьником совместно с Михаилом
Назаровым (г. Москва) в период пребывания в образовательном центре «Сириус» на проектной смене «Большие вызовы» (1-24 июля 2017 года). Научным руководителем проекта выступила методист направления «Агропромышленные и биотехнологии» образовательного центра «Сириус» (Москва) Оксана Галахова.
Авторы проекта приглашены Экспертным советом конкурса для участия в суперфинале конкурса, который пройдет в декабре 2017 года.
Участие в проектной смене «Большие вызовы» стало возможным для Антона после победы на региональной инженерной компетентностной олимпиаде «Сириус» в апреле 2017 года с проектом «Изморось и дистиллированная вода (Создание установки для производства дистиллированной воды из измороси)».
Финал конкурса научно-исследовательских проектов учащихся 9-11 классов «Будущие ученые» состоялся 6-8 октября 2017 года в Москве на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В финале конкурса приняли участие более 500 школьников из всех субъектов Российской Федерации.