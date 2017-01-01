СО НКО Югры могут получить господдержку

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СО НКО Югры могут получить господдержку

Департамент общественных и внешних связей Югры продолжает принимать заявки на конкурсный отбор по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям округа в 2017 году.

Участниками могут стать Социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям, определенным Положением.

На конкурсный отбор принимаются проекты, направленные на:

- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;

- повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения;

- повышение уровня правосознания граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека;

- социальную адаптацию инвалидов и их семей;

- поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие межнационального сотрудничества;

- охрану окружающей среды и защиту животных;

- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказанию помощи пострадавшим в результате катастроф и конфликтов;

- патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- оказание содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;

- профилактику социально опасных форм поведения граждан;

- защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры малочисленных народов Севера;

- развитие благотворительности и добровольчества;

- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

- реализацию инициатив в сфере образования, просвещения, науки, культуры, в том числе археологии, краеведения, популяризации истории автономного округа;

- профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия и их территорий;

- развитие инфраструктуры сектора СОНКО.

Срок приема заявок - до 3 ноября 2017 года. Необходимые для заполнения формы документов размещены на официальном сайте Департамента (www.depos.admhmao.ru) и портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф».

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