СО НКО Югры могут получить господдержку

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Югры продолжает принимать заявки на конкурсный отбор по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям округа в 2017 году.
Участниками могут стать Социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям, определенным Положением.
На конкурсный отбор принимаются проекты, направленные на:
- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
- повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения;
- повышение уровня правосознания граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека;
- социальную адаптацию инвалидов и их семей;
- поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие межнационального сотрудничества;
- охрану окружающей среды и защиту животных;
- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказанию помощи пострадавшим в результате катастроф и конфликтов;
- патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
- оказание содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;
- профилактику социально опасных форм поведения граждан;
- защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры малочисленных народов Севера;
- развитие благотворительности и добровольчества;
- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
- реализацию инициатив в сфере образования, просвещения, науки, культуры, в том числе археологии, краеведения, популяризации истории автономного округа;
- профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;
- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия и их территорий;
- развитие инфраструктуры сектора СОНКО.
Срок приема заявок - до 3 ноября 2017 года. Необходимые для заполнения формы документов размещены на официальном сайте Департамента (www.depos.admhmao.ru) и портале гражданского общества Югры «Югражданин.рф».
Телефоны для консультаций: (3467) 356-748, 331-830.