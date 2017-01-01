Окружной УДАР в столице Югры соберет победителей муниципальных этапов

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Активная молодежь Югры соберется на окружном этапе молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона». С 28 октября по 1 ноября в Ханты-Мансийск съедутся победители муниципальных этапов проекта, амбициозные молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, готовых к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем округа.
В рамках регионального этапа пройдет учебно-практическая сессия «Стратегия-2030»: изучение основ управления, моделирование принятия стратегических решений в общественно-политической и социально-экономической сферах автономного округа. А также «Управленческий модуль», в рамках которого ребята пройдут стажировку в органах исполнительной государственной власти, законодательной государственной власти и службах автономного округа.
Ключевым событием УДАРа станет «День дублера», участникам предстоит ощутить на себе всю ответственность высших лиц в правительстве: в этот день запланировано замещение должностей заместителей Губернатора автономного округа молодыми людьми, ставшими лучшими по итогам рейтингового отбора Проекта. Кроме этого, по итогам конкурсных испытаний проекта будут определены победители в двух возрастных категориях: с 14 лет до 18 лет, с 18 лет до 30 лет – каждой из них будет выявлено не более 3 победителей.
По всем вопросам обращаться к ответственным лицам: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела организации и проведения мероприятий в сфере государственной молодежной политики АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр», тел: 8 (3467) 31-82-15, E-mail: gmp@rmc-ugra.ru.
Организаторами регионального этапа молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» являются Департамент образования и молодежной политики Югры и АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр».
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»