Жители Югры напишут большой этнографический диктант

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Жители Югры напишут большой этнографический диктант

Югра в очередной раз присоединится к культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет во всех регионах нашей страны 3 ноября. В этом году мероприятие получило статус международного, поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

В Ханты-Мансийском автономном округе для проведения акции организованы 33 площадки - в  Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Покачах, Пыть-Яхе, Нягани, Нижневартовске, Урае, Игриме. Их адреса можно найти на сайте   Федерального агентства по делам национальностей России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях.

Стать участником диктанта может любой желающий - достаточно обратиться на региональную площадку его написания, независимо от места жительства. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Отметим, в прошлом году диктант был организован впервые. Написали его почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим – 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором по подготовке и проведению диктанта в Югре является Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, тел. 8 (3467) 33-54-35.

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