В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева с рабочим визитом посетила Ханты-Мансийск и Сургут

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Рабочая поездка парламентария началась с посещения Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Татьяна Гоголева приняла участие в двух встречах со студентами из числа коренных малочисленных народов Севера, касающихся необходимости и важности изучения родного языка и культуры.
Администрацией колледжа принято решение возобновить изучение родных языков и культуры народов ханты и манси. Разработана новая концепция по развитию этнокультурной среды и внедрению этнокультурного компонента в основные образовательные программы колледжа. У всех студентов из числа коренных малочисленных народов Севера сегодня есть возможность изучать свой родной язык, литературу, культуру.
«Родной язык для народа – это как фундамент для дома. Если вы залили слабенький фундамент, то какие бы крепкие и хорошие стены вы не построили, ваш дом очень скоро разрушится. Так и с языком. Если мы не будем знать свой родной язык, не будет и народов ханты и манси», – отметила парламентарий.
В ходе визита в город Сургут Татьяна Гоголева провела приём граждан по личным вопросам в местной общественной приёмной Партии «Единая Россия». В основном в адрес депутата обращались жители Сургутского района. Большая часть вопросов была связана с различными проблемами коренных жителей, ведущих традиционную хозяйственную деятельность на своих родовых угодьях, в том числе с проблемами во взаимоотношениях коренных жителей и компаний-недропользователей. Татьяна Гоголева взяла все обращения на личный контроль и отметила, что сегодня в этих вопросах необходима перезагрузка.
Другие вопросы граждан касались помощи в регистрации общественной организации, поддержки инициатив молодёжи района, открытии зала бокса в деревне Русскинская.
Далее парламентарий встретилась с избирателями в Сургутской городской библиотеке им. А.С.Пушкина. Во встрече приняли участие пенсионеры, общественные деятели, представители коренных народов. В начале встречи Татьяна Гоголева поздравила присутствующих с Днём пожилого человека, а также вручила благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и плодотворное сотрудничество директору библиотеки Надежде Жуковой и руководителю этностойбища «Орт-Ики» Людмиле Добрыниной. Участников встречи волновали вопросы здравоохранения, трудоустройства молодёжи, мер социальной поддержки многодетных семей, получения гражданства, а также жилищные вопросы.
На следующий день депутат приняла участие в пленарном заседании Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы автономного округа, а также во встрече с городскими парламентариями под председательством спикера Думы Югры Бориса Хохрякова.
В завершение рабочей поездки по Сургуту Татьяна Гоголева пообщалась со студентами Сургутского государственного университета. Депутат поздравила присутствующих преподавателей с Днём учителя: «Уважаемые преподаватели, ваш труд заслуживает самого искреннего признания и уважения. Вы помогаете нашим детям раскрыть таланты и способности, прививаете им любовь к родной земле, задаёте твердые жизненные ориентиры. Желаю вам дальнейших профессиональных и творческих успехов, терпения, крепости духа, благодарных и целеустремленных учеников!».
В ходе встречи студенты задали депутату Государственной Думы интересующие вопросы, сделали общее фото и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Работу в регионе Татьяна Гоголева завершила в Ханты-Мансийске, где совместно с заместителем Председателя Думы Югры – председателем Ассамблеи представителей коренных народов Севера Еремеем Айпиным приняла участие в беседе с представителями общественных организаций коренных народов Югры. Участники обсудили актуальные вопросы, а также обсудили перспективы взаимодействия.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа