В адрес Еремея Айпина поступила благодарность за поддержку общедоступных библиотек

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В сельском поселении Ульт-Ягун Сургутского района состоялось открытие нового здания библиотеки. Здесь появились зоны для периодики и детский уголок, современные и востребованные услуги – бесплатный доступ к электронным ресурсам «ЛитРес» и Национальной электронной библиотеки.
По поручению заместителя Председателя Думы автономного округа – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина сотрудников библиотеки поздравили с новосельем и подарили печатные издания Ассамблеи, а также диски с фильмом по мотивам романа «Божья Матерь в кровавых снегах».
Члену Команды Югры Еремею Айпину вручили благодарность за сотрудничество и реализацию общественно значимых проектов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа