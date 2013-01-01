Югра примет пятый юбилейный Всероссийский форум «Рабочая молодежь»

- Русский
Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов провел первое заседание регионального оргкомитета по подготовке к V Всероссийскому форуму рабочей молодежи.
Форум пройдет в Сургуте с 23 по 26 ноября. Он соберет делегации субъектов Российской Федерации и стран СНГ, в которые войдут обучающиеся по рабочим специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования; студенты, аспиранты, молодые ученые, специалисты инженерных и иных профильных специальностей образовательных организаций высшего образования; молодые специалисты, осуществляющие трудовую деятельность в производственной сфере экономики; члены советов молодых специалистов промышленных и транспортных предприятий.
Напомним, первый Всероссийский форум рабочей молодежи прошел в Челябинске в 2013 году. Потом мероприятие принимали Екатеринбург, Нижний Тагил и Курган. Цель форума – популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, а также формирование сообщества молодых профессионалов, направленного на обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития.
Организаторы, среди которых Федеральное агентство по делам молодежи, департамент образования и молодежной политики Югры, ставят перед собой несколько задач. Это создание условий для самореализации, профессионального и творческого развития рабочей молодежи; для взаимодействия молодежи, экспертов и органов власти; развитие института наставничества на предприятиях; реализация образовательной программы, направленной на получение новых компетенций участниками форума и обмен опытом; презентация лучших практик в области корпоративных программ, профессиональной ориентации, привлечения и закрепления кадров; выработка конструктивных предложений по решению существующих проблемных ситуаций; обмен опытом между представителями субъектов Уральского федерального округа и остальных субъектов Российской Федерации; развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в трудовых коллективах; формирование перечня предложений для совершенствования системы молодежной политики на предприятии и усиления роли рабочей молодежи в социально-экономическом развитии Российской Федерации.
Программа форума включает в себя образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей мероприятия, работу выставки-презентации предприятий Российской Федерации, экскурсии на предприятия, показательные выступления по компетенциям чемпионата профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», конкурс среди участников форума на выявление самых активных и талантливых с вручением сертификатов на прохождение производственной практики/стажировок на ведущих промышленных предприятиях Югры и Российской Федерации и многое другое.
«Мы как раз выходим на договорённости, чтобы сделать форум максимально интересным, качественным и, что самое главное, максимально эффективным. Мы хотим получить результат, еще раз показать, что мы можем в Югре, хотим заинтересовать талантливых ребят, что в Югре интересно жить и работать», - прокомментировал итоги заседания оргкомитета Всеволод Кольцов.